Auch für Lothar Schneider und Svenja Kuhn war das Schützenfest 2019 in Westig das letzte.

Schützen Weiteres schützenfestloses Jahr in Hemer befürchtet

Hemer. Der BSV Hemer und der BSV Frönsberg verschieben ihre Schützenfeste ins Jahr 2022. Andere Vereine warten noch ab.

Es sind die Absagen nach den Absagen, und der Frust ist deutlich hörbar: Der BSV Hemer und der BSV Frönsberg verzichten auch in diesem Sommer auf ihre Schützenfeste, andere Vereine überlegen noch. Es droht ein weiteres schützenfestloses Corona-Jahr.

Die Veranstaltungsabsagen im vergangenen Jahr haben die Vereine hart getroffen. Dass Corona auch ein Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie noch solche Probleme bereiten könnte, damit hatten die Vorstände kaum gerechnet. Da auch alle Versammlungen abgesagt werden mussten, musste der BSV Hemer seine Entscheidung in einer Vorstandssitzung im kleinen Kreis treffen. Die Hemeraner hätten den Festreigen bereits Ende Mai eröffnen wollen.

„Das Schützenfest findet nicht statt“, teilt der Vorsitzende Christoph Bürger mit. Ende Mai hätte am Haus Hemer gefeiert werden sollen. „Es ist absehbar, dass bis dahin größere Veranstaltungen nicht zugelassen werden“, so Bürger und weiter „wir hätten das Risiko, vor einem leeren Zelt zu stehen.“ 2022 sei der BSV Hemer dann wieder in seinem gewohnten Rhythmus. Christoph Hoffmann und Heidi Holland-Moritz hatten sich als Königspaar bereits auf eine einjährige Verlängerung der Regentschaft eingestimmt, nun kommt noch ein weiteres Jahr hinzu. Beide machen weiter, zumal es im ersten Verlängerungsjahr keine Feste und Treffen gegeben habe.

Am 27. März hätte die Jahreshauptversammlung des BSV Hemer stattfinden sollen, sie wurde jetzt auf das eigentliche Schützenfest-Wochenende am 28. Mai verlegt. Dann muss auch ein neuer zweiter Vorsitzender gewählt werden, nachdem Manfred Drossel das Amt niedergelegt hat. Kommissarisch hat Andreas Haun die Nachfolge angetreten. Als Schriftführer ist Sebastian Vogt nachgerückt. Ob ein Osterfeuer möglich sein wird, ist noch offen.

Frönsberg feiern 2022wieder über Pfingsten

Der BSV Frönsberg wäre im Juni der zweite im Jahreskalender der Schützenfeste. „Im November hatten wir noch eine geringe Hoffnung, seit Januar keine mehr“, sagt Werner Fingerhut als Vorsitzender und bestätigt die Absage für 2021. Die Entscheidung habe sich nach und nach ergeben. Der Zeltverleiher und die Musik hätten der Verlegung jetzt zugestimmt. Gefeiert werden soll 2022 nicht wie gewohnt am zweiten Juni-Wochenende, sondern über Pfingsten. „Da wir alles in Eigenregie machen, haben die Helfer mehr Zeit. Außerdem wurde der Sonntagabend sehr viel besser angenommen“, so Werner Fingerhut. Für das Königspaar Lothar Schneider und Svenja Kuhn wird es eine dreijährige Regentschaft. „Das Königspaar ist glücklich über die Verlängerung, denn ihm ist ein Jahr geklaut worden“, berichtet der Vorsitzende. Die für März geplante Generalversammlung wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Als nächster Verein wäre der BSV Deilinghofen Anfang August an der Reihe. Die Schützen haben bereits alle Veranstaltungen bis Ostern abgesagt. Nach Ostern werde dann entschieden, ob das Schützenfest gefeiert werden könne, so der Vorsitzende Klaus Gillmann.

BSV Westig trift esim Jubiläumsjahr

Der BSV Ihmert hatte für den 12. März seine Generalversammlung terminiert, um dann auch über das Schützenfest Ende August entscheiden zu können. Für die Schützen ist es bereits die dritte Versammlung, die verschoben werden muss. Der Vorstand hat sich bis März eine Frist für eine Festabsage gesetzt.

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr trifft es den BSV Westig. Das 125-jährige Bestehen sollte eigentlich groß gefeiert werden. Der Neujahrsempfang musste bereits abgesagt werden, ob Anfang September ein Jubiläumsschützenfest gefeiert wird, will der BSV später entscheiden. „Für uns ist es noch zu früh, wir lassen es uns bis Mai offen“, sagt der Vorsitzende Oliver Hennemann. Der Vertrag für das Zelt stehe, es müsse dann eine Lösung gefunden werden. Die könne von Absage über intern, teilweise oder komplett reichen. Auch die Westiger mussten ihre Jahreshauptversammlung im März streichen.

Der BSV Bredenbruch ist turnusmäßig erst 2022 wieder Gastgeber mit einem eigenen Schützenfest.