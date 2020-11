Weiterführende Schulen sollen Anfangszeiten staffeln

Hemer. Die FDP möchte Schulbusse entlasten: Klassen 5 bis 7 beginnen zur ersten Stunde, Klassen 8 und aufwärts zur zweiten

In der Arbeitsgruppe für den Öffentlichen Personennahverkehr im Kreis hat FDP-Ratsfrau Andrea Lipproß den Vorschlag schon mehrfach unterbreitet, jetzt fordern die Liberalen konkret für Hemer eine Schulzeitenstaffelung und damit eine Entzerrung des Schulbusverkehrs. Die Stadt Hemer soll mit den weiterführenden Schulen und der MVG die Staffelung prüfen, heißt es in dem Antrag, um gerade in den Zeiten der Pandemie die Schulbusse zu entlasten. Entsprechend der Schülerzahl an jeder Schule und unter Abschätzung der ganzjährigen Selbstfahrer in höheren Klassen sollen die Hälfte der Jahrgänge zur ersten, die andere Hälfte immer erst zur zweiten Schulstunde.

Langfristige Lösung auchfür neues Schülerticket

Zur Begründung schreibt die FDP: „Schon seit Jahrzehnten wird immer über zu volle Schulbusse geklagt, vor allem in der kalten und regnerischen Jahreszeit. Verschärft durch die aktuelle Pandemie gilt es, zeitnah eine längerfristige Lösung zu entwickeln, die auch angesichts der Einführung des Schülertickets ab Sommer 2021 zu volle Schulbusse vermeidet, aber trotzdem für die Solidargemeinschaft finanziell tragbar und organisatorisch umsetzbar ist. Die Fördermittel für zusätzliche Schulbusse werden auslaufen. Sobald die Pandemie abklingt,werden weder zusätzliche Busse noch Busfahrer verfügbar sein.“

Ab Sommer 2021 sollen zudem durch die Einführung des Schülerticket noch mehr Schüler, die bisher keinen Anspruch auf eine Fahrkarte haben, zum Umsteigen in den Bus bewegt werden, um damit Autofahrten und Elterntaxis zu reduzieren. „Dieses Angebot wird aber nur dann gut angenommen werden, wenn das Busfahren komfortabel ist und nicht bedeutet, wie in einer Ölsardinendose eingequetscht zu sein“, so Andrea Lipproß.

Zwei Runden durchdie gleichen Schulbusse

Durch die Staffelung des Schulbeginns sei erst einmal jede Schule organisatorisch gleich betroffen. Praktisch könnte das so aussehen, dass die Klassen 5 bis 7 immer in der ersten Stunde, die Klassen 8 bis Abschlussklasse immer in der zweiten Stunde mit dem Unterricht beginnen. Die Kinder der Klassen 5 bis 7 könnten dann – wie bisher – von den Eltern auf den Schulweg geschickt werden. Bei den älteren Kindern ab Klasse 8 müsste ein selbstständiges Aufbrechen zur Schule, auch wenn die Eltern berufstätig sind, unproblematisch möglich sein. Durch diese Lösung könnten die vorhandenen Schulbusse zweimal hintereinander die gleichen Schulbustouren fahren und hätten bis zur Einführung des Schülertickets so nur gut die halbe Auslastung an Schülern, so die FDP.

Die zeitliche Staffelung des Schulbeginns zur Entlastung von Bussen und Bahnen in NRW hat auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen gefordert.