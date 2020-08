Hemer. In Hemer ist es vergleichsweise ruhig, doch das Gesundheitsamt des Kreises hat alle Hände voll zu tun. In 23 Schulen und fünf Kindertageseinrichtungen im Kreis ist das Gesundheitsamt derzeit aktiv, weil es dort Verdachtsfälle, Kontaktpersonen oder Infizierte gibt. Seit Donnerstag gibt es elf labor-technisch bestätigte Neuinfektionen. In Hemer ist die Zahl mit zwei Fällen weiterhin konstant.