Welt-Lungenkrebstag: Klinik in Hemer warnt vor dem Rauchen

Hemer. Immer mehr junge Leute rauchen. Zum Welttag Lungenkrebs warnt die DGD Lungenklinik Hemer vor den Folgen des Tabakkonsums.

Die Raucherquote unter Jugendlichen ist rapide angestiegen und bei den 18- bis 24-Jährigen liegt der Anteil mittlerweile bei mehr als 40 Prozent. Es ist eine besorgniserregende Entwicklung. Anlässlich des jährlichen „Welttags Lungenkrebs“ am 1. August warnt die DGD Lungenklinik Hemer vor den Folgen.

„In den meisten Fällen ist das Rauchen nachweislich die Hauptursache für Lungenkrebs. Bei den Frauen sind es etwa 75 Prozent, bei den Männern etwa 90 Prozent, die aufgrund des Konsums von Tabakprodukten von Lungenkrebs betroffen sind“, weiß der Chefarzt der Thoraxchirurgie, Privatdozent Dr. Stefan Welter, und benennt als wichtigste Aufgabe die Raucherprävention.

Foto: Privat / Haak

„Vor allem Kinder und Jugendliche müssen davor bewahrt werden, in die Tabakabhängigkeit zu geraten. Alle an der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen Beteiligten, sollte dies ein Herzensanliegen sein“, so Dr. Welter, der mit hoher Dringlichkeit allen Rauchern empfiehlt, mit dem Rauchen aufzuhören, und denjenigen, die noch nicht rauchen, niemals damit anzufangen. „Raucher sollten sich bewusst sein, dass es nie zu spät ist, aufzuhören, und dass der Rauchstopp das Risiko von Lungenkrebs erheblich reduzieren kann.“

Als hoch spezialisierte Einrichtung und von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziertes Lungenkrebszentrum möchte die Hemeraner Klinik die Bedeutung einer umfassenden Versorgung von Lungenkrebspatienten in den Blickpunkt rücken und damit das Bewusstsein für Lungenkrebs stärken. Der Lungenkrebstag wurde im Jahr 2011 von Erkrankten ins Leben gerufen.

Lungenkrebs ist in Deutschland mit etwa 50.000 Neuerkrankungen jährlich die dritthäufigste Tumorerkrankung und stellt eine ernsthafte Herausforderung für Betroffene und das medizinische Fachpersonal dar. „Mit einer fachübergreifenden und gut organisierten Vernetzung aller medizinischen Fachabteilungen mit dem Pflegedienst, den Funktionsabteilungen und den psycho-sozialen Diensten unter einem Dach bieten wir eine zügige und umfassende, individuelle Versorgung, mit dem Ziel einer langfristigen Verbesserung der Überlebensraten bei Lungenkrebspatienten“, benennt Privatdozent Dr. Karsten Schulmann das zentrale Anliegen des Hemeraner Lungenkrebszentrums. Dr. Schulmann ist der leitende Arzt der Onkologie und onkologischen Palliativmedizin und leitet zudem das Lungenkrebszentrum an der Lungenklinik.

Enge Zusammenarbeit der Fachabteilungen

Den Welttag Lungenkrebs zum Anlass nehmend möchte die Lungenklinik auch das Engagement des Klinikteams würdigen. Die Lungenfachklinik verfügt über ein hoch qualifiziertes Team von Ärztinnen und Ärzten, medizinisches Fachpersonal im Pflegedienst und in den Funktionsabteilungen sowie Experten in der psycho-sozialen Betreuung, die auf die Behandlung von Lungenkrebs und Erkrankungen der Atemwege und des Brustkorbs spezialisiert sind.

„Durch die enge Zusammenarbeit der Fachabteilungen Pneumologie, Onkologie, Thoraxchirurgie, Anästhesiologie, Radiologie und Strahlentherapie wird eine individuell angepasste Behandlung für jeden Patienten ermöglicht“, heißt es in einer Mitteilung der Klinik. Die rechtzeitige Diagnose sei entscheidend, um Behandlungsoptionen zu optimieren und die Überlebenschancen der Betroffenen zu verbessern. „Wir möchten unseren Patientinnen und Patienten mit Lungenkrebs eine gute Lebensqualität ermöglichen und ihnen Hoffnung schenken. Wir setzen auf modernste Technologien und innovative Behandlungsansätze, um eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten“, fasst Dr. Schulmann zusammen.

