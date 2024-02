Weltkrebstag: Versorgung auch in Hemer sicherstellen

Hemer Versorgungslücken schließen - unter diesem Motto steht der Weltkrebstag am 4. Februar auch in der Lungenklinik in Hemer.

Der Weltkrebstag am 4. Februar steht unter dem Motto „Versorgungslücken schließen“ und rückt damit die Herausforderungen und Chancen in der Krebsbehandlung in den Mittelpunkt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Anke Reinacher-Schick, Dr. Karsten Schulmann und Dr. Stefan Welter setzt sich das Lungenkrebszentrum an der Lungenklinik Hemer dafür ein, eine qualitativ hochwertige Versorgung sicherzustellen.

Dr. Karsten Schulmann betont die Dringlichkeit dieser Mission: „Der Weltkrebstag bietet uns die Möglichkeit, uns auf globaler Ebene zu vereinen und gemeinsam gegen die Herausforderungen im Kampf gegen Krebs anzutreten. In Übereinstimmung mit dem diesjährigen Motto der Internationalen Vereinigung gegen Krebs (UICC) möchten wir dazu beitragen, Versorgungslücken zu identifizieren und zu schließen, um sicherzustellen, dass jeder Patient Zugang zu den besten verfügbaren Behandlungsoptionen hat.“

Die Deutsche Krebshilfe führt die nationale Kampagne an und legt in diesem Jahr einen starken Fokus auf die Bedeutung der Prävention und Früherkennung von Krebs. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie haben gezeigt, dass die Teilnahme an Früherkennungsprogrammen zurückgegangen ist und die Diagnose von Krebserkrankungen verzögert erfolgte, zum Teil erst in weit fortgeschrittenen Stadien mit entsprechend eingeschränkteren Heilungsaussichten.

Anstieg der Krebserkrankungen prognostiziert

Bis zum Ende dieses Jahrzehnts warnt die Deutsche Krebshilfe vor einem prognostizierten Anstieg der Krebs-Neuerkrankungen in Deutschland um fast 20 Prozent auf geschätzte 600.000 Fälle pro Jahr. Etwa 40 Prozent dieser Fälle könnten durch eine gesunde Lebensweise vermieden werden, insbesondere durch das Vermeiden von Tabak- und Alkoholkonsum, ein normales Körpergewicht und ausreichend Bewegung. Die Lungenklinik schließt sich der Forderung der Deutschen Krebshilfe an und betont die Bedeutung der Krebsfrüherkennung. Durch Vorsorgeuntersuchungen wie Mammographien, Darmspiegelungen und Hautkrebs-Screenings können Krebserkrankungen frühzeitig erkannt und effektiver behandelt werden.

Früherkennung bei Lungenkrebs

„Für das Jahr 2025 ist geplant, in Deutschland eine Früherkennung für Lungenkrebs durch eine regelmäßige Niedrigdosis-Computertomographie für Patientinnen und Patienten mit einem erhöhten Risiko einzuführen“, skizziert Dr. Schulmann die Entwicklungen. „Dafür soll dann analog zu den Früherkennungsprogrammen für Brust- und Darmkrebs eine regelmäßige Einladung erfolgen. Dadurch wird es möglich, Lungenkrebs in deutlich früheren Stadien zu diagnostizieren und zu behandeln als bisher, wenn die Erkrankung meist erst durch Symptome auf sich aufmerksam macht.“ Bei fortgeschrittenen Erkrankungen konnte durch die Immuntherapie und die Einführung zielgerichteter Therapien nach umfassender genetischer Charakterisierung des Tumors, die Prognose von Krebserkrankungen deutlich verbessert werden.

„Prävention und Früherkennung sind entscheidende Elemente im Kampf gegen Krebs. Die Menschen sollten die Möglichkeiten nutzen, ihr individuelles Risiko durch ein hohes Gesundheitsbewusstsein zu reduzieren und regelmäßige Untersuchungen zur Früherkennung in Anspruch nehmen“, appelliert Dr. Welter, Chefarzt der Thoraxchirurgie.

