Wenn Kostüme auf dem Stundenplan stehen

Wer in der Felsenmeerstadt Karneval feiern will, hat es nicht leicht: Abgesehen von Weiberfastnacht und dem Kinderkarneval im Rahmen der Kinderkulturtage ist das Angebot gering, die Jecken müssen also nach Menden, Hagen oder bis ins Rheinland reisen. Anders sieht das aber für alle Schülerinnen und Schüler der Grundschulen aus, denn kurz vor dem Rosenmontag stand bei vielen das Kostümieren auf dem Stundenplan – ein ganzer Tag im Zeichen des Karnevals.

An der Wulfertschule hatte eine Klasse die Wahl: Schwimmen gehen oder Karneval. Das Votum war klar und so feierten alle Schüler gemeinsam in den Klassen, auf dem Schulhof oder in der Turnhalle. Gemeinsam frühstückten die Kinder, es wurde getanzt, gesungen und getobt. Und das alles verkleidet als Zauberwürfel, Superheld, Sturmtruppler oder Prinzessin. Und auch die Lehrer machen mit, mal als Hai, mal als Ananas verkleidet nutzten auch sie die Karnevalsfeier, um mit den Kindern auch einmal richtig albern zu sein.

Einen Tag lang in eine andere Rolle schlüpfen

„Die Kostüme passen manchmal nicht zum Charakter, aber das ist auch gut so“, meint Birgit Gast, Schulleiterin der Wulfertschule. Denn gerade an Karneval sei es ja durchaus erwünscht, auch mal in eine andere Rolle zu schlüpfen. Nicht nur äußerlich, sondern auch charakterlich – einen Tag lang selbstbewusster, lockerer oder auch mutiger sein.

Und auch an der Woesteschule stehen Verkleiden, Kamelle und Reise nach Jerusalem ganz hoch im Kurs. Gemeinsam wurde die Schule bunt geschmückt und in allen Klassen hatten die Schüler gemeinsam mit ihren Lehrerinnen einen bunten und abwechslungsreichen Vormittag geplant.

Reise nach Jerusalem und Macarena dürfen nicht fehlen

Neben gemeinsamen Spielen wie Menschen-Memory und der Reise nach Jerusalem hatte die vierte Klasse um Klassenlehrerin Christina Hermenau vor allem Gefallen am gemeinsamen Tanzen gefunden. „Wir müssen unbedingt nochmal Macarena tanzen“, meinte Hannah und erntete dafür große Zustimmung bei ihren Klassenkameraden. Die hatten sich in Sachen Verkleidung ganz schön ins Zeug gelegt: ein Cupcake tanzten mit Minnie Maus und Krümelmonster, daneben Fußballspieler und Schmetterling. „Die Kinder sind da immer total kreativ und überlegen sich tolle Sachen“, meinte Christina Hermenau.



Dass das Karnevalsangebot in Hemer, auch für die Kinder, so geschrumpft ist, finden die Lehrer und Lehrerinnen „schade“. Umso größer ist deshalb ihr Ansporn, den Kindern einen durch und durch jecken Tag zu bereiten – inklusive großer Polonaise mit Karnevalsmusik durch die Schule und drumherum.