Wenn Pilze aus schwarzen Paketen wachsen

Beim Produkt von Herbert Neumann beginnt das Leben in einem schwarzen Paket. Rund drei bis vier Wochen dauert es, bis sich der Pilzsamen in der darin enthaltenen Strohmischung ausbreitet und als Austernpilz durch ein ausgestochenes Loch in die Höhe wächst. Wenn er groß genug ist, ist er reif für die Ernte und kann von der Familie auf dem Markt in Iserlohn, Unna oder Menden verkauft werden. Damit der Pilz eine gute Qualität hat, muss Neumann aber einiges beachten.

Die Schwierigkeit besteht nämlich darin, den richtigen Pilz das Leben zu ermöglichen. Passiert das nicht, verbreiten sich die nicht-essbaren Verwandten des Austernseitlings in der Strohmischung und Herbert Neumann kann noch einmal neu anfangen. „Ich habe es schon erlebt, dass das ganze Paket von innen grün war“, beschreibt der Pilzzüchter. Wenn es gut läuft, breitet sich der weißliche Pilz im Inneren des Pakets aus.

In den Ställen eines ehemaligen Bauernhofes hat schon der Vater von Herbert Neumann im Jahr 1961 sehr gute Bedingungen für die Aufzucht der Pilze vorgefunden. Mit den unverkleideten, dicken Backsteinwänden und der hohen Feuchtigkeit wirkt die Stätte ein bisschen wie ein feuchter Heizungskeller. Tatsächlich hat der Pilz aber dort die besten Chancen auf ein Wachstum.

Eine Vernebelungsmaschine sorgt für die richtige Feuchtigkeit in der Pilzzucht. Wie in einer durchsichtigen Röhre sammelt sich das Wasser innerhalb der Klarsichtfolie an der Decke des Raumes und wird als kaum wahrnehmbarer Nebel in den Raum geleitet. So kommt eine Luftfeuchtigkeit von rund 75 Prozent zustande. In den ersten Jahren der Pilzzucht wurde noch der Boden mit Wasser befeuchtet – alle zwei Stunden. Nun übernimmt diese Arbeit eine Maschine.

Rasantes Pilzwachstum im Hitzesommer 2019

Die zweite Komponente ist die Temperatur. Die warme Frühjahrssonne ist für den Pilz ein wahrer Segen. Bei 15 Grad sprießt der Austernseitling in einem guten Tempo und die Qualität der Ware stimmt. Herbert Neumann kann die schweren Glasfenster des ehemaligen Bauernhofes öffnen, so dass auch frische Luft die Austernpilze erreicht.

Wenn die schwarze Folie nicht da wäre, würde das ganze Paket von einem Teppich aus kleinen Pilzen überwuchert. Mit der Folie sprießen aus kleinen Löchern große Fruchtkörper. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Allerdings produziert der Pilzzüchter das ganze Jahr – und dabei kommen die dicken Backsteinwände des Gebäudes zum tragen. Die haben nämlich eine isolierende Wirkung. Im Sommer schließt Neumann in der Regel die Fenster, damit die Sommerhitze nicht Einzug erhält, im Winter heizt er den Raum, damit es nicht zu kalt für die Pilze wird. Was passiert, wenn es zu heiß wird, hat er im vergangenen Sommer erlebt. „Da konnte ich mit der Ernte gar nicht nachkommen“, sagt er. Der Austernseitling wuchs wie wild aus den Paketen heraus, allerdings schadete dies der Qualität. „Der war viel zu trocken“, erklärt Herbert Neumann. Weiterhin braucht der Pilz zum Wachsen Sonnenlicht, und aus diesem Grund ist die Strohmischung auch mit einer schwarzen Folie umspannt. Wäre das nicht der Fall, würde die gesamte Fläche schnell von einem Teppich aus kleinen Pilzen umwuchert sein. Das will aber Herbert Neumann nicht erreichen. Stattdessen bildet der Seitling große Fruchtkörper aus, die aus den kleinen Löchern nach oben sprießen und so eine ordentliche Größe erreichen. Wenn der Fruchtkörper aus der Folie wächst, dauert es je nach Wärme etwa drei Tage, bis er zur pflückbaren Größe herangewachsen ist.

Desinfizierung mit heißenWasser nach jedem Durchgang

Auch die spezielle Strohmischung ist wichtig. Diese mischt Herbert Neumann schon lange nicht mehr selbst zusammen, sondern bezieht die Pakete von einem Unternehmen im französischen Calais. Mittlerweile gibt es, so Neumann, nur noch wenige Unternehmen, die so etwas anbieten. Einen Fehlgriff hat Neumann schon einmal mit dem Produkt eines niederländischen Herstellers getan. „Da war das Stroh gespritzt, weswegen der Pilz sich nicht ausbreiten konnte“, erklärt der Pilzzüchter.

Damit sich auch der Speisepilz und nicht ein Konkurrent in der Strohmischung ausbreitet, muss Neumann auch sehr stark auf Hygiene achten. Nach jedem Wechsel der Pakete wird der gesamte Raum gründlich mit etwa 80 Grad heißen Wasser desinfiziert.

Herbert Neumann betreibt die Pilzzucht in zweiter Generation und hat vor acht Jahren das Geschäft in die Hände seines 32-jährigen Sohnes gegeben. Der 73-Jährige hilft mit seiner Frau aber immer noch mit. „Es ist genug Arbeit da, alleine würde man das nicht schaffen“, erklärt Herbert Neumann.

Die Corona-Krise hat den Züchter übrigens bisher nicht besonders hart getroffen. Seine Pilze kann er weiterhin auf dem Markt verkaufen, er hat sogar eine Steigerung der Nachfrage festgestellt. Allerdings bleiben die Bestellungen von Restaurants und Gaststätten aus.