Die Straßen der Innenstadt waren vor allem in der Nähe der Kreuzung Altes Amtshaus überflutet. Die Autos verdrängten die spritzenden Wassermassen beim Weiterfahren.

Überschwemmung Wenn Wasserfluten die Straßen in Hemer bedecken

Hemer. Der Starkregen hat für Überschwemmungen gesorgt. Bäche und Flüsse treten über die Ufer.

Schon der Blick in die Oese am Vormittag verhieß nichts Gutes. Der Bach verwandelte sich kontinuierlich in ein reißendes Gewässer. Hemer erlebte gestern Wassermassen wie zuletzt vor mehreren Jahrzehnten. Die gesamte Feuerwehr war bei dieser Katastrophe auf den Beinen und wurde an vielen Einsatzstellen gleichzeitig gebraucht.

Mit solchen sintflutartigen Sturzbächen hatte sicherlich kaum einer gerechnet. Aber das landesweite Unwetter sorgte auch in Hemer dafür, dass vielerorts die Bäche und Flüsse überliefen und Keller und Straßen fluteten. Besonders erwischt hat es die Ortsteile Stephanopel, Bredenbruch, Ihmert und die Becke. Schlammlawinen suchten sich ihren Weg über die Wege und machten zum Beispiel die Ihmerter Straße unbefahrbar. Da musste erst ein Bagger anrücken, um die Schlammmassen wegzuräumen.

Solidarität unter den Bürgern in Notsituationen

Die Feuerwehr wurden zu vielen vollgelaufenen Kellern gerufen. Wassermassen wurden abgepumpt. Foto: Carmen Ahlers

Allerdings schoben sich die Wassermassen auch durch die komplette Innenstadt, und zwar so gewaltig, dass viele Menschen Angst bekamen. Blumenkübel und dicke Äste wurden von den Fluten mitgerissen, eine Mülltonne kippte um und konnte gerade noch von einem Mann festgehalten werden, ehe sie sie zum gefährlichen Treibgut wurde. „Das ist wie in einem schlechten Film“, sagte eine Anwohnerin, die besorgt den Bach auf der rückwärtigen Seite ihres Hauses im Auge behielt.

Denn auch dort stieg das Wasser ständig und drohte in die Keller zu laufen. Vor vielen Läden haben die Inhaber versucht, kleine Barrieren zu bauen. Zudem wurde Ware aus dem Eingangsbereichen entfernt. Mitten auf der Hauptstraße hatte sich ein Mann postiert, der vielen verzweifelten Autofahrern den Weg wies, wenn sie sich nicht trauten, durch die Fluten zu fahren. Auch in anderen Stadtteilen wie Bredenbruch regelten junge Männer den Verkehr. Eine ältere Frau stand mit ihren Einkäufen hilflos an der Straße, bis zwei junge Männer ihr zu Hilfe kamen. Für alle Beteiligten war der Starkregen eine besondere Herausforderung, schön war es zu sehen, dass keiner alleine gegen das Wasser kämpfen musste, sondern Gemeinschaft vermittelt wurde.

Nahezu direkt am Ortseingangsschild ist in Stephanopel der Heppingser Bach über die Ufer getreten. Mit

Die Wassermassen machten auch vor Grundstücken nicht Halt. Foto: RAlf Engel

einem Schlenker wich das Wasser mit viel Kraft auf die Straße aus und floss in Richtung des Dorfes. Autofahrer konnten sich nur ganz langsam fortbewegen, bei etwas schnelleren Geschwindigkeiten spritzte das Wasser fontänenartig die Seiten des Fahrzeugs entlang. Bis Mitte des Unterschenkels reichte das Wasser.

Aber auch andernorts waren die Straßen überflutet. In Bredenbruch flossen die Wassermassen die Ausfahrten herunter. An vielen Stellen, unter anderem auf Höhe des Bauernstüb’l, war die gesamte Straße überflutet und glich einem großen See. Bei unterschiedlichen Firmen kamen Sandsäcke zum Einsatz, die die Fluten zumindest ein bisschen einschränken konnten. Spielplätze und Gärten verschwanden unter einer braunen Wasserschicht.

Stadt sperrt gleich mehrere Straßen

Der Ihmerter Bach ist über die Ufer getreten und überflutete zahlreiche Keller. In Deilinghofen sorgte der Iserbach unter anderem Im Langenbruch für überflutete Straßen und Wege. Die Stadt meldet, dass vor allem die Stadtteile Ihmert, Frönsberg, Bredenbruch, Westig und die Becke von dem Starkregen betroffen sind. In diesen Stadtteilen gab es viele Meldungen von vollgelaufenen Kellern und überschwemmten Straßen.

Das Ausmaß des Schadens ist laut Stadt noch nicht ansatzweise überschaubar. Jedenfalls wurden die Straßen Hauptstraße/Im Ohl ab Altenaer Straße bis Niederhemer/B7-Kreuzung in der Geitbecke, In den Weiden, Am Iserbach, Stephanopeler Straße, Stephanopel, Ihmerter Straße, Rückerstraße gesperrt. Bericht folgt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer