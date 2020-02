Westiger Sprengstofflager hat gerichtliches Nachspiel

Es war der größte Polizei- und Feuerwehreinsatz im vergangenen Jahr: Mehrere Tage lang hielten Sprengstofffunde in Westig die Einsatzkräfte in Atem. Ab Montag muss sich der mutmaßliche Bombenbastler vor dem Landgericht Hagen verantworten. Dem 45-jährigen Hemeraner wird ein Verstoß gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz vorgeworfen.

Entschärfungen durch dasLandeskriminalamt

Direkt nach der Entschärfung des Sprengstofflagers war der Hemeraner als Zeuge gesucht und vernommen worden. Eine strafbare Handlung sei nicht nachweisbar, hieß es damals. Die weiteren Ermittlungen haben dann offenbar zu einem ausreichenden Tatverdacht geführt. Der Mann soll in der Zeit von Juli 2016 bis Mai 2019 unerlaubt eine Schusswaffe sowie Schwarzpulver besessen haben und unerlaubt mit explosionsgefährlichen Stoffen umgegangen sein.

Entdeckt worden war das Sprengstofflager, nachdem sich am 21. Mai auf dem Grundstück der Mutter des Beschuldigten in einem Westiger Wohngebiet mehrere Explosionen ereignet hatten. Dabei war die dortige Gartenhütte teilweise zerstört worden. Die alarmierte Feuerwehr entdeckte in der Gartenhütte weitere verdächtige Sprengstoffe und löste Großalarm aus. Zur Entschärfung der explosionsgefährlichen Stoffe mussten zweimal Spezialisten des Landeskriminalamtes nach Hemer ausrücken, die die Chemikalien in neun kontrollierten Sprengungen in einem Erdloch am Waldrand entschärfen konnten.

Explosionsgefährliche Stoffein Gartenhütte gelagert

Die Polizei soll mindestens 18 Kilogramm explosionsgefährlicher Stoffe, die der Angeklagte hergestellt und in dieser Gartenhütte gelagert haben soll, aufgefunden haben. Weiter soll der Angeklagte in der Garage seiner Mutter einen Revolver Browning Kaliber 36 und an anderer Stelle 200 Gramm Schwarzpulver aufbewahrt haben.

„Bei dem Angeklagten soll es sich um einen Sprengstoffenthusiasten handeln, der den Sprengstoff ohne politische Motivation hergestellt habe“, heißt es in der Information des Landgerichts. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft und befindet sich auf freiem Fuß.

Der Prozess beginnt am 2. März , drei Verhandlungstage sind vorgesehen. Dem Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.