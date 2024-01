WG im Pfarrhaus: Kirche in Hemer wirbt für Miteinander

Landhausen Minderjährige Flüchtlinge sollen im Pfarrhaus in Hemer-Landhausen in einer Wohngemeinschaft betreut werden. So lief die Bürgerversammlung.

Die Gerüchteküche brodelte kräftig, doch an Informationen aus erster Hand waren vergleichsweise wenig Bürger interessiert: Die evangelische Kirchengemeinde Hemer informierte am Freitag in einer Bürgerversammlung über die Flüchtlingsunterbringung im ehemaligen Pfarrhaus an der Kreuzkirche Landhausen. Vier unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sollen ab Mitte Februar in eine betreute Wohngemeinschaft einziehen (wir berichteten).

In das ehemalige Pfarrhaus Landhausen ziehen die Jugendlichen ein. Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

Diese Nachricht hatte in Landhausen und Stübecken für Bedenken und Ängste gesorgt. „Wir sind überrascht von den starken Irritationen, wollen offen damit umgehen“, sagte Matthias Gruß, Geschäftsführer der Gemeinschaftsdienst gGmbH, einleitend. Er konnte zusammen mit Pfarrerin Anja Martin, Kirchmeister Jörg Schulz sowie Petra Pollmann und Jennifer Barcik von der Gemeinschaftsdienst gGmbH knapp 40 Bürger begrüßen, unter ihnen auch die Bezirksbeamten der Polizei als interessierte Zuhörer.

Mietvertrag für zunächst fünf Jahre

Der Gemeinschaftsdienst hat das Pfarrhaus für zunächst fünf Jahre angemietet und kümmert sich um die der Stadt zugewiesenen minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge. Die Jugendlichen sind seit September in der Betreuung und gezielt ausgewählt worden. Ziel ist es, die 16- bis 18-jährigen Jugendlichen auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Nur wenige Bürger äußerten Kritik. Dass sie in der WG allein leben, war wohl die größte Sorge. Die konnte Matthias Gruß nehmen. Vormittags seien die Jugendlichen in der Schule, anschließend würden sie durch pädagogische Fachkräfte betreut, rund um die Uhr und an allen Tagen. Mit dieser Betreuung habe man gute Erfahrungen, so Matthias Gruß.

Kritik gab es auch an der späten Information. Die Bürger seien nicht mitgenommen worden. Das Pfarrhaus sei doch besser für eine große Familie mit Kindern geeignet, merkte ein Bürger an. Für die WG sei ein so großes Haus notwendig und ideal. Es biete vier Schlafräume, einen Gemeinschaftsraum und auch ein Dienstzimmer, so die Gemeinde. „Wir haben einen diakonischen Auftrag. Hier haben wir die Chance, Menschen etwas Gutes zu tun“, sagte Pfarrerin Anja Martin.

Für Unterstützung warben aber auch Zuhörer. So berichtete ein Ehepaar über die private Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen in der eigenen Familie und regte Patenschaften an. Andere wünschten sich eine Anbindung an Vereine. Pfarrerin Martin warb für Offenheit, Herzlichkeit und ein Miteinander. Mit den Anwohnern wolle die Gemeinde im Gespräch bleiben.

