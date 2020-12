Wichtige Tipps fürs Energiesparen

Hemer/Iserlohn. Hemer und Iserlohn unterstützen die Beratung der Verbraucherzentrale bis 2025.

Auch für die Hemeraner wird es weiterhin eine feste Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Energie geben: Wie die Verbraucherzentrale NRW sowie der Iserlohner Bürgermeister Michael Joithe und Bürgermeister Christian Schweitzer aus Hemer bekannt gaben, werden beide Kommunen auch in Zukunft die Energieberatung der Verbraucherzentrale fördern.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW wird zur Hälfte von den Städten Iserlohn (65 Prozent) und Hemer (35 Prozent) und zur anderen Hälfte aus Fördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert. Damit ist die heimische Energieberatungsstelle bis zum Jahr 2025 gesichert.

Energetischer Zustand desGebäudes wird bewertet

Die Energieberatung bietet Verbrauchern die Möglichkeit, sich zum Energiesparen, zur energetischen Gebäudesanierung sowie zum Einsatz erneuerbarer Energien zu informieren. Für private Haus- und Wohnungsbesitzer, die über Sanierungsmaßnahmen nachdenken, gibt es darüber hinaus den 120-minütigen Gebäude-Check vor Ort, bei der der energetische Zustand eines Gebäudes bewertet wird.

„Jedes Haus ist anders“, betonte Birgit Stracke, die als Energieexpertin seit 2018 für Iserlohn zuständig ist. Daher seien längst nicht überall die gleichen Energiesparmaßnahmen sinnvoll. „Mal empfiehlt es sich vielleicht, zunächst die Fenster auszutauschen, in anderen Fällen sollte man dagegen eher bei der Dachdämmung oder Heizungsoptimierung ansetzen“, so Birgit Stracke über die individuellen Lösungen. Die vielen möglichen Maßnahmen waren ein Grund für die Kommunen,die persönliche Beratung weiter zu fördern.

Wichtiger Beitrag zumkommunalen Klimaschutz

„Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Angebote der Verbraucherzentrale für Orientierung sorgen und den Verbrauchern helfen, mögliche finanzielle und ökologische Verbesserungen auch tatsächlich umzusetzen“, sagte Bürgermeister Christian Schweitzer. Für den kommunalen Klimaschutz sei das von großer Bedeutung.

Für das Vertrauen der Stadt bedankte sich neben Energieexpertin Stracke auch Heike Hirschmann, Leiterin der Gruppe Energieberatung in der Verbraucherzentrale NRW. Gemeinsam stellten sie in Aussicht, dass das Engagement der Verbraucherzentrale auch weiter über die Beratung hinausgehen werde. Dazu zählen Präsenz- und Online-Seminare, die Videoberatung sowie Workshop-Formate. Termine für die Beratungsangebote vor Ort gibt es unter 02371 –219 41 05 oder 02372 - 55 11 99 sowie nach Anfrage per E-Mail an iserlohn.energie@verbraucherzentrale.nrw.

Telefonische Energieberatungen werden zu den Öffnungszeiten der Beratungsstelle unter der örtlichen Nummer angeboten. Weitere Informationen unter www.verbraucherzentrale.nrw/iserlohn.