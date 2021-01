Wichtiger Appell an Zivilcourage und Erinnerung

Hemer. Vertreter von Verwaltung und Politik haben zum Holocaust-Gedenktag einen Kranz am Jüdischen Friedhof niedergelegt

„Damit wir beharrlich und deutlich unsere Stimmen erheben und niemals gleichgültig werden gegenüber menschenverachtenden Gedanken“, begründete Pfarrer im Ruhestand Wilhelm Gröne am Mittwochnachmittag das Gedenken am Gedenkstein am Jüdischen Friedhof. Zum 76. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau, dem internationalen Holocaust-Gedenktag, haben sich Bürgermeister Christian Schweitzer, Kulturamtsleiter Martin Hofmann sowie Vertreter der Fraktionen am Mittwoch getroffen, um einen Kranz niederzulegen.

Im vergangenen Jahr haben sich rund 40 Personen am Jüdischen Friedhof versammelt, um der Opfer des Holocaust zu denken. In diesem Jahr war der Kreis bewusst aus Gründen der Corona-Schutzverordnung eingegrenzt. „Es ist wichtig, ein Zeichen gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit zu setzen“, erklärte Christian Schweitzer. Vor allem auch für die jüngere Generation sei es wichtig, die Erinnerung zu bewahren.

Als Bürger der Stadt einemgrausamen Tod ausgeliefert

Wilhelm Gröne nannte bei seiner Ansprache die Namen der Hemeraner, die als Bürger der Stadt „erst verunglimpft , mehr und mehr ausgegrenzt, und dann in ,Arbeitslager’, von denen viele ahnten oder auch wussten, dass sie einen grausamen Tod ausgeliefert waren, abtransportiert“ wurden. Zum Widerstand habe keiner der Nachbarn, Arbeitskollegen, Geschäftskunden, Lehrer oder Pfarrer den Mut gehabt. „Für diese ,Volksschädlinge’einzutreten bedeutete, selbst harten Strafen ausgesetzt zu sein“, appellierte der Pfarrer im Ruhestand an die Zivilcourage. „Nur wer die Geschichte unseres Landes kennt, gewinnt einen festen Standpunkt, um widersprechen und aufklären zu können“, so Gröne.