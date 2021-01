Wieder Bewegung auf der Baustelle

Am Montag beginnen die Arbeiten am neuen Eingang für das Kulturquartier nach längerer Pause wieder.

Hemer Der neue Eingang zum Kulturquartier soll im Frühjahr fertig sein. Die Bauarbeiten nehmen am Montag wieder Fahrt auf.

Einige Wochen war es ruhig an der Baustelle am Kulturquartier, am Montag sollen die Arbeiten am Rande des Sauerlandparks aber wieder Fahrt aufnehmen. Das teilte Bürgermeister Christian Schweitzer auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Mit den Bauarbeiten wurde im Juli vergangenen Jahres begonnen, und eigentlich sollte die Baumaßnahme schon im Oktober fertiggestellt sein. Jahrelang hat es Kritik an der schlechten Beschilderung und dem rückseitigen Treppenhaus zur Musikschule, Volkshochschule, Sauerlandpark-Verwaltung, Beratungsstellen und Museen gegeben. Der neue Eingang befindet sich bald an der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes.

Der neue Eingang zum Kulturquartier wird deutlich über dem Straßenniveau liegen und sowohl über eine neue Außentreppe als auch barrierefrei über eine Rampe erreichbar sein. Von dort treten die Besucher direkt in den Lichthof, der damit als Foyer für das gesamte Kulturquartier dienen wird.

Am Montag startet der letzte Bauabschnitt. Die Stahlarbeiten mussten laut Christian Schweitzer ausgeschrieben werden, da habe es die Verzögerungen gegeben. Die benötigten Teile wurden aber nun gefertigt, die Arbeiten können weitergehen. Unter anderem wird auch der Durchbruch für die Tür gemacht, und es stehen unter anderem noch alle Malerarbeiten an. Abhängig von der Witterung sollen die Arbeiten im März/April abgeschlossen sein, so der Bürgermeister.