Wieder Gottesdienst in Stephanus-Kirche

Deilinghofen. Die Ev. Kirchengemeinde Deilinghofen freut sich, dass trotz Corona-Krise wieder gemeinsam Gottesdienst gefeiert werden kann. Der erste Gottesdienst findet am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr in der Stephanus-Kirche Deilinghofen statt. Die Predigt wird Pfarrer Manuel Janz halten. Allerdings sind Sicherheitsregeln zu beachten: Die Kirche ist eine halbe Stunde vor Beginn geöffnet; die Zahl der Plätze ist begrenzt. Ordner gewähren Einlass, der Mindestabstand von 1,50 Metern ist einzuhalten. Ein Mund- und Nasenschutz muss getragen werden (Reserveschutz ist nötigenfalls vorhanden) und am Eingang müssen die Hände desinfiziert werden. Ein Ordner weist den Besuchern ihren Platz zu. Außerdem müssen die Namen der Besucher/innen notiert werden, damit ggf. Infektionsketten nachverfolgt werden können (der Datenschutz wird beachtet). Wegen der Turmrenovierung ist momentan die Toilette geschlossen. Der Gottesdienst ist auch per Livestream zu empfangen. Der Link dazu wird auf der Homepage bekanntgegeben: www.stephanus-kirche.de .