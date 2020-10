Wiederholen sich die schlechten Noten für das Radfahren?

Radfahren in Hemer

Hemer. Beim Fahrradklima-Test erreichte Hemer 2016 nur die Note 4. Die aktuelle Umfrage des ADFC läuft noch bis Ende November.

Eine fahrradfreundliche Stadt war im Wahlkampf erklärtes Ziel aller Parteien, wie die Radfahrer ihre Stadt beurteilen, versucht der Fahrradclub ADFC derzeit zu klären. Seit 1. September läuft die Umfrage zum bundesweiten Fahrradklima-Test 2020. Nach der letzten Umfrage steht Hemer im schlechteren Mittelfeld, hat Platz 177 von 311 bundesweiten Kommunen inne.

27 Fragen zurFahrradfreundlichkeit

Die letzte Umfrage fand vor zwei Jahren statt. Damals beteiligten sich 71 Bürger und gaben Hemer nur die Note 4. Besonders schlecht wurden die Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer, die fehlende Werbung für das Radfahren, das Sicherheitsgefühl, das Fahren im Mischverkehr und die Führung in Baustellen bewertet. Etwas besser schnitten die Erreichbarkeit des Stadtzentrums, die Wegweisung und geringere Fahrraddiebstähle ab. Ob sich an dieser relativ schlechten Bewertung in etwas geändert hat, soll der neue Fahrradklima-Test zeigen, der noch bis Ende November läuft.

Der Fahrradclub ADFC ruft gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium wieder alle Radfahrer dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten. Der Test hilft, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen. In diesem Jahr ist das Radfahren in Zeiten von Corona das Schwerpunktthema.

Rebecca Peters, stellvertretende ADFC-Bundesvorsitzende sagt: „Corona hat viele Menschen zum Radfahren gebracht, die das noch nie oder schon lange nicht mehr gemacht haben. Städte sollten jetzt alles daransetzen, diese Neuaufsteiger auf dem Rad zu halten und ihnen dafür einladende und sichere Infrastruktur anzubieten. Der Fahrradklima-Test soll zeigen, wie gut das schon gelingt.“

Bei der Online-Umfrage werden 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt - beispielsweise, ob das Radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob Radwege von Falschparkern freigehalten werden, ob sich das Radfahren auch für Neuaufsteiger gerade in der Corona-Situation sicher anfühlt und wie die Sicherheit gerade für Kinder auf dem Fahrrad eingeschätzt wird. Die Teilnahme an der Umfrage ist noch bis 30. November 2020 auf der Internetseite www.fahrradklima-test.adfc.de möglich.

Mindestzahl ist in Hemernoch nicht erreicht

Bislang haben sich erst 22 Hemeraner beteiligt. Für eine Wertung müssten es mindestens 50 sein. Bundesweit ist der Zuspruch bereits größer. Beim letzten Durchgang im Jahr 2018 hatten in den drei Monaten der Umfrage bundesweit insgesamt 170.000 Personen abgestimmt. Jetzt sind es schon nach sechs Wochen mehr als 120.000 Personen, das sind 65 Prozent mehr als zum selben Zeitpunkt 2018.

Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte nach sechs Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben. Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) fördert die Umfrage aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP).