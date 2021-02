Winterlicher Spaziergang durch den Sauerlandpark

Hemer. Der Sauerlandpark öffnet am Montag wieder für eine begrenzte Besucherzahl und unter Corona-Regeln. Tickets sollen möglichst online gekauft werden.

Ein völlig zugeparkter Parkplatz am Naturschutzgebiet, lange Autoreihen an Fahrbahnrand der Deilinghofer Straße, aber gähnende Leere im Sauerlandpark: So sah es am sonnigen Sonntag in Deilinghofen aus. Die Menschen zog es ins Freie, vor allem auf den Rundwegen des ehemaligen Standortübungsplatzes wurde es auch mal eng. Diese Eindrücke haben dazu beigetragen, den Bürgern weitere Naturflächen zur Verfügung zu stellen. Der Sauerlandpark wird ab dem kommenden Montag, 8. Februar, wieder seine Tore für Besucher öffnen. In Anbetracht der Wetteraussichten könnten so doch noch Winterimpressionen im Park möglich werden.

Diese Entscheidung hat die Park-Geschäftsführung gemeinsam mit den Verantwortlichen der Stadt Hemer getroffen. „Mit der Öffnung des Parks gewinnen die HemeranerBürgerinnen und Bürger, aber auch die Menschen aus dem Umland, rund 27 Hektar mehr Fläche, um sich im Freien aufzuhalten“, teilt der Sauerlandpark mit. Allerdings wurde zunächst vereinbart, die maximale Besucherzahl im Park auf täglich 1000 Gäste zu beschränken.

Auf Spielplätzen gilteine Maskenpflicht

„Unsere Erfahrungen belegen, dass das unter strikter Berücksichtigung aller Corona-Regeln, für uns zu handhaben sein wird. Wir weisen allerdings ausdrücklich darauf hin, dass allen Regeln Folge zu leisten ist und die Einhaltung kontrolliert wird“, so Parkgeschäftsführer Thomas Bielawski. Er weiß, dass das bis auf wenige Ausnahmen im vergangenen Jahr kein Problem war. „Dennoch gilt, wenn es zu viele Menschen gibt, die sich nicht an die Gegebenheiten halten, werden wir den Park wieder für alle schließen.“ Es gelten die aus dem letzten Jahr bekannten Wegeführungen. Auf dem Zick-Zack-Weg und auf den Spielplätzen gilt eine Maskenpflicht für alle Besucher ab dem Grundschulalter.

Um die Obergrenze von 1000 Besuchern einhalten zu können, gehen erstmalig am Montag pro Parktag maximal 300 Tageskarten in den freien Verkauf, die über den Online-Ticketshop des Sauerlandparks gekauft werden können (shop.sauerlandpark-hemer.de). Es gelten die aktuellen Winterpreise. Ein datiertes Tagesticket ist nur für den Tag gültig, für den es auch gekauft worden ist.

Dauerkarten online undim Ticketshop verlängern

Dauerkarten-Besitzer für das Jahr 2021 brauchen kein zusätzliches Ticket, sie können den Park ganz normal an allen Eingängen betreten. Dauerkarten können ab Montag ebenfalls über den Online-Ticketshop und im Ticketshop des Sauerlandparks verlängert werden. Der Neukauf ist nur persönlich im Ticketshop möglich. Vorläufig bietet der Sauerlandpark ausschließlich die Dauerkarte S an, die zum Spazierengehen und zum Erleben der Spielplätze einlädt. „Sollte es in diesem Jahr ein weitgehend normales Veranstaltungsprogramm geben, können Dauerkarten-Inhaber ein Upgrade erwerben“, heißt es in einer Pressemitteilung. Wo immer möglich, bittet der Sauerlandpark darum, unbedingt die Online-Kaufmöglichkeiten zu nutzen, um Kontakte zu vermeiden. Dauerkartenbesitzer, die ihr Jahres-Ticket vor dem 18. März vergangenen Jahres gekauft haben, erhalten beim Neukauf bekanntlich eine Rabattierung.