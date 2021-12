Winterpause für Ihmerter Großbaustellen

Ihmert. Ob in Ihmert für die siebenwöchige Baupause die Ampeln verschwinden, hängt vom Baufortschritt ab.

Auf den beiden Großbaustellen auf der Landesstraße in Ihmert wird zum Jahreswechsel wieder für mehrere Wochen Ruhe einkehren. Ob es vorher gelingt, die Fahrbahnen freizugeben, hängt vor allem vom Wetter ab.

„Wenn das Wetter mit fallenden Temperaturen einen technisch einwandfreien Straßenbau nicht mehr zulässt, ist es in dem Gewerbe üblich, eine Winterunterbrechung einzulegen“, teilt die Stadt mit. Wie schon im Vorjahr betrifft dies in Hemer auch die Baumaßnahme „L 683 – Ihmerter Straße“. Sofern die Witterung es dann im neuen Jahr zulässt, werden die Arbeiten voraussichtlich am Montag, 14. Februar, wieder aufgenommen.

Oberflächen werdenprovisorisch hergestellt

Kurz vor Weihnachten wird das ausführende Unternehmen Hilgenroth am Dienstag, 21. Dezember, und Mittwoch, 22. Dezember, mit Aufräum- und Absicherungsaufgaben beschäftigt sein. Oberflächen werden provisorisch hergestellt, damit der Verkehr bestmöglich fließen kann. Ob alle Ampelanlagen ausgeschaltet werden können, werde sich in den kommenden Tagen herausstellen, so die Stadt. Denn aktuell wirken permanente Niederschläge und niedrige Temperaturen auf den Bauablauf zwischen der Ostfeldstraße und dem Stemmessiepener Weg ein. Dort wird noch an den Randsteinen gearbeitet, es fehlt die Asphaltschicht. „Sofern der Einbau der Asphalttragschicht dadurch bis Weihnachten nicht gelingen sollte, muss hier die Baustellenampel auch während der Unterbrechungsphase den Verkehr regeln“, teilt die Stadt mit. Für die durch Dauerstau in Ihmert geplagten Autofahrer wäre dies eine echte Hiobsbotschaft.

Mitte Februar soll dann zunächst das südliche Baufeld zwischen der Ostfeldstraße und dem Stemmessiepener Weg sowie die Gewässerverrohrung zwischen Ostfeldstraße und Laye final hergestellt werden, ehe der Straßenbau Anfang Mai Richtung Tütebelle fortgeführt wird. In einem zweiten Baufeld wird dann parallel im Bereich des Knotenpunktes Westendorfstraße weitergearbeitet. Für die Sommerferien 2022 ist der Einbau der abschließenden Asphaltdeckschicht auf der Ihmerter Straße zwischen Tütebelle und Holmecker Weg geplant.

