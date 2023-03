Winterunfälle in Hemer: Streufahrzeug kippt Abhang hinunter

Hemer. Schneeglätte auf den Straßen sorgt für Beeinträchtigungen in Hemer. So sieht eine erste Zwischenbilanz der Polizei aus.

Mit voller Wucht ist der Winter zurückgekehrt. Die seit der Nacht zu Mittwoch anhaltenden Schneefälle haben auf den Hemeraner Straßen vor allem in den Höhenlagen für eine durchgehende Schneedecke und rutschige Straßen gesorgt.

+++ Lesen Sie auch: Torsten Sträter in Hemer: Der Meister der Wortjonglage +++

An einigen Steigungen ging teilweise gar nichts mehr. So mussten auch die Linienbusse auf dem Stübecker Weg kapitulieren. Nach einer ersten Zwischenbilanz verzeichnete die Polizei bis Mittwochmittag in Hemer fünf witterungsbedingte Unfälle. Autos rutschten gegen andere Fahrzeuge oder Verkehrszeichen.

Streufahrzeug rutscht Abhang hinunter

In Hemer kam gegen 10 Uhr auf der Ostenschlahstraße ein Radfahrer zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An der Edelburg rutschte um kurz nach 12 Uhr ein Schneeschiebetraktor auf einem Firmengelände einen Abhang hinunter. Ein Mitarbeiter verletzte sich leicht. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Polizeibeamte nahmen den Ort des Geschehens in Augenschein und informierten das Amt für Arbeitsschutz.

+++ Weitere Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer