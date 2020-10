„Wispa-Akustiker“ freuen sich über Konzertgelegenheit

Hemer. Musiker des Wispa-Vereins und Clown Jojo unterhalten bei der Kulturreihe „samstags in Hemer“ auf dem Marktplatz.

Die kalten Finger beim Gitarre spielen nehmen die Musiker gerne in Kauf, denn endlich dürfen sie wieder vor Publikum und Open Air spielen: Die „Wispa-Akustiker“ haben am Samstag die kleine Kulturreihe „samstags in Hemer“ fortgesetzt. Direkt am blauen Band auf dem Hademareplatz luden sie die Einkäufer zu einem musikalischen Kaffeestopp ein.

Alle Großveranstaltungendes Vereins abgesagt

Im Rahmen der kleinen Kulturreihe "samstags in Hemer" gastierten die Wispa-Akustiker und Clown Jojo auf dem Marktplatz Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Auch der Wispa-Verein für alternative Kultur musste seine Großveranstaltungen in diesem Jahr absagen. Das begann schon April mit dem Ausfall des „Wispa-Geburtstagstrallalas“, traf schließlich auch das große Musikfestival und die alternative Bühne auf den Herbsttagen. Geblieben ist mit Unterbrechungen die monatliche Akustik-Session. Jeden ersten Sonntag im Monat kommen Musiker im Westiger „Lokvogel“ zusammen, um gemeinsam zu musizieren. Ein Teil dieser Musiker unterhielt am Samstag auf dem Marktplatz. So waren unter anderem Harry Haarmann, Johannes Alberts, Olli Bargold Eisenreich, Rolf Jädicke und Ralf Linke zu hören. Gitarren und Mundharmonika prägten das kleine Konzert, doch zur Akustik-Session gesellen sich in der Regel auch weitere Instrumente wie Keyboard, Akkordeon, ja sogar Geigen oder Ukulele. Die musikalische Bandbreite reicht vom Blues über Country bis zum Irish Folk. Eine Kostprobe davon boten die Musiker am Samstag. So erklangen so bekannte Titel wie „Hotel California“ oder „Wish you were here“. Für den Wispa-Verein bot sich so die Gelegenheit, an der frischen Luft und auf Abstand mit Mitgliedern und Musikfans ins Gespräch zu kommen. Auf Unterhaltung mussten auch die kleinsten Marktbesucher nicht verzichten. Clown Jojo überraschte sie mit Zaubertricks und Luftballonmodellage. Fortgesetzt werden soll die Reihe „samstags in Hemer“ am 7. November.