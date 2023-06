Rund 2600 Gäste haben an zwei Tagen das Wispafest besucht. 13 Bands sorgten für Stimmung.

Festival Wispa-Fest in Hemer: Die schönsten Bilder vom Wochenende

Hemer. Nach drohender Absage fand wieder das Wispa-Fest auf der Jedermannswiese in Deilinghofen statt. Das sind die tollsten Bilder des Festivals:

Beinahe hätte das 40. Wispa-Festival in Hemer abgesagt werden müssen. Aber stattdessen gab es am Wochenende einen bunten Musikmix für die vielen Besucher auf der Jedermannswiese in Deilinghofen. Bedient werden unter anderem Musikrichtungen wie Rock, Metal, Punk, Ska und auch Jazz. Headliner waren die Celtic-Rock-Band „Irish Maiden“ und die AC/DC-Coverband „Ballbreakers“. Das sind die Bilder vom Wochenende:

Hemer- Geballte Band-Power beim Wispafest 2023 Hemer- Geballte Band-Power beim Wispafest 2023 13 Bands haben das Wispafest in Deilinghofen gerockt. Rund 2600 Besucher waren an zwei Tagen dabei. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

