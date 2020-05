Wispa-Verein hofft auf schnelles Comeback

Die Entscheidungen der letzten Wochen sind dem Wispa-Verein Hemer nicht leicht gefallen. Schweren Herzens musste sowohl das „Geburtstagstrallala“ zu Ehren von Vereinsgründer Winfried „Wispa“ Spanke und auch das alljährliche Wispa-Festival aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Patrick Heß, der im Verein für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, berichtet im Gespräch mit der Heimatzeitung: „Die Stimmung im Verein war realistisch, die Gesundheit der Leute steht im Vordergrund und es ließen, beziehungsweise lassen sich diese Veranstaltungen einfach nicht durchführen.“

Geburtstagsfeierfrühzeitig abgesagt

Die musikalische Geburtstagsfeier, die am 18. April im Alten Casino am Sauerlandpark stattfinden sollte, wurde bereits frühzeitig abgesagt, bevor die Stadt Hemer mit ihren Auflagen an den Verein herantrat. Nachdem dann die Kontaktsperre und das Verbot von Großveranstaltungen in Kraft trat, wurde ebenfalls das beliebte Open-Air-Festival, das für Pfingsten auf der Deilinghofer Jedermannswiese geplant war, gecancelt. Bis zu diesem Zeitpunkt ruhten alle Hoffnungen noch darauf, auf den Hemeraner Herbsttagen am Jugend- und Kulturzentrum alternative Musik auf der Bühne präsentieren zu können. Mittlerweile ist aber auch diese Option durch die gänzliche Absage der Herbsttage geplatzt. Verschieben lassen sich die Veranstaltungen des Vereins allerdings nicht. Für das Wispa-Festival wird beispielsweise die Kaja-Bühne aus dem Sauerlandpark genutzt, die steht nur an Pfingsten zur Verfügung. Außerdem braucht ein Open-Air-Konzert-Wochenende auch schließlich das richtige Wetter, da bringt es nichts, die Veranstaltung in den Herbst zu schieben. Zu aufwendig wären auch die ganzen Planungen und es wäre erst recht ärgerlich, wenn dann doch alles wieder in letzter Minute abgesagt werden müsste. Schließlich weiß momentan niemand, wie sich die Situation entwickelt.

Diese ganzen Absagen bedeuten nicht das Aus für den Wispa-Verein, der sich jetzt schon seit vielen Jahren für die alternative Kultur in der Felsenmeerstadt einsetzt. „Wir freuen uns jetzt auf das nächste Jahr“, so Heß. Von den 13 Bands, die dieses Jahr beim Festival spielen sollten, haben zehn schon ihre Zusage für das kommende Jahr gegeben. Sie werden dann Pfingstsamstag und Pfingstsonntag in Deilinghofen zu hören sein. Alle Bands haben mit entsprechendem Verständnis auf die Situation reagiert. Zum Glück hatte der Wispa-Verein sonst noch keine Verträge mit Lieferanten und Co geschlossen. Lediglich der Sanitätsdienst war gebucht, dieser verzichtet aber auf Kosten.

Zeigen, dass es den Wispa-Verein noch gibt

Bis Pfingsten 2021 ist es natürlich noch lange hin. Solange will der Wispa-Verein gewiss nicht in der Versenkung verschwinden.

Sobald sich die Corona-Situation etwas entschärft und die Bedingungen anders werden, ist eine kleinere „Comeback-Veranstaltung“ seitens des Vereins geplant. „Damit wollen wir den Leuten zeigen, dass es uns noch gibt“, sagt Patrick Heß zuversichtlich. Voller Hoffnung schaut der Wispa-Verein auch auf die regelmäßigen Acoustic Sessions in der Vereinsgaststätte „Lokvogel“, die sonntagabends stattfinden. Diese sollen wenn möglich, sobald es die Regelungen zulassen, wieder veranstaltet werden.