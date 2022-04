Feiertag Wo in Hemer am 1. Mai gefeiert wird

Hemer. Hier gibt’s Infos zu „Rock im Mai“ in Ihmert, dem Feuerwehr-Picknick in der Becke und den Maifrühschoppen in Deilinghofen und Frönsberg.

Mai-Ausflügler wird es freuen: Vor allem in den Stadtteilen gibt es am morgigen 1. Mai Feiern und besinnliche Zusammenkünfte. Die Ari des BSV Ihmert richtet nach zwei Jahren Corona wieder den „Rock im Mai“ ab 11 Uhr auf dem Schulhof in der Dorfmitte aus. In der Becke gibt es ab 11 Uhr das Feuerwehr-Picknick der Löschgruppe Becke. Rund um das Dorfgemeinschaftshaus Ispei laden Sauerlandchor und die SGV-Abteilung Frönsberg ab 11 Uhr zur Maifeier. In Deilinghofen gibt es das Maifrühschoppen in der Vereinsturnhalle des TV Deilinghofen.

Vier Bands bei „Rock im Mai“

Vier Bands werden bei dem Festival „Rock im Mai“ ab 11 Uhr auf dem Schulhof der Ihmerter Schule zu sehen sein. Sollte das Wetter nicht so gut ausfallen, können sich die Gäste unter das große Zelt der Ari vor dem Regen schützen.

Die „Peewee Bluesgang“ bringt ordentlich Bluesrock auf die Bühne. Die Iserlohner Band ist seit 1977 aktiv. Die Band „Kaiser Franz“ vereint ehrliche handgemachte Rockmusik mit charmanter raubeiniger Poesie. Mal laut, mal leise, aber vor allem lässig soll die Musik ins Ohr gehen. Coversongs gibt es dann von der Band „Second Hand“. Die Musiker aus dem Raum Hagen begeistern mit ihrer Mischung aus angesagten Hits der 80er und 90er Jahre und aktuellen Chart-Hits immer wieder ihre schnell wachsende Fangemeinde. Komplettiert wird das Line-up mit der Band „Clint ans Fellas“. Das Power-Trio rund um Sänger und Gitarrist Clint, alias Matthias Owerberg, interpretiert Texas Blues- und Southern Rock-Klassiker. Der Eintritt ist frei.

Das Feuerwehr-Picknick in der Becke

Freien Eintritt gibt es auch beim Feuerwehr-Picknick auf dem oberen Parkplatz der Firma Keuco. Los geht die Veranstaltung der Löschgruppe Becke um 11 Uhr. Die Bands „Planlos“, die „Oakwood Paddys“ und die „Amatörs“ sorgen für Musik auf der Bühne. Außerdem wird es reichlich Speisen und Getränke geben. Unterhaltung für die Kinder verspricht zum Beispiel eine Hüpfburg und das Kinderschminken. Außerdem stellt sich die Jugendfeuerwehr vor.

Maifrühschoppen in Frönsberg und in Deilinghofen

Grillhütte, Getränkestand und Kuchentafel stehen ab 11 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Ispei bereit, um Ausflugsgäste zu versorgen. Gegen 18 Uhr wird das Ende eingeläutet. Die Der Sauerlandchor und die SGV-Abteilung Frönsberg hoffen auf gutes Wetter und freuen sich auf ein Wiedersehen unter dem neu aufgestellten Maibaum.

Der Maifrühschoppen des TV Deilinghofen findet ab 11 Uhr an der Vereinsturnhalle statt. Eine Hüpfburg ist angekündigt. Zudem werden Gegrilltes, Erbsensuppe und kühle Getränke angeboten.

