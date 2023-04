Ostern Wo in Hemer überall Osterfeuer brennen

Hemer. Acht Osterfeuer hat die Stadt Hemer genehmigt. Die Vereine laden zu diesen Feuern und Festen ein.

Viele Osterfeuer in Hemer verzeichneten im vergangenen Jahr einen Rekordandrang: Nach der Corona-Zwangspause gab es das große Wiedersehen bei den Festen. Auf eine ebenso große Resonanz hoffen die Vereine am Osterwochenende. In allen Ortsteilen brennen wieder Osterfeuer. Acht Osterfeuer wurden durch die Stadt genehmigt.

An Karsamstag laden folgende Vereine ein:

BSV Hemer ab 17.30 Uhr Lambergplatz. Um 18 Uhr wird das Feuer durch das Schützenkönigspaar Andreas und Dagmar Haun entzündet.

MGV Brockhausen ab 17 Uhr auf der Wiese Hof Beckmann, Neuer Weg 8a.

BSV Ihmert ab 18 Uhr an der Ostfeldstraße 26a.

BSV Deilinghofen ab 16 Uhr auf dem Platz oberhalb des Schützenheims, Balver Weg.

TC Landhausen ab 18 Uhr an der Dorfstraße 64a.

Hof Hücking ab 18 Uhr Am Urberg.

Weitere Osterfeuer an Ostersonntag in Hemer

Am Ostersonntag werden folgende Holzstapel entfacht: Löschgruppe Frönsberg ab 17 Uhr Stephanopel 112.

KJG St. Peter und Paul ab 16.30 Uhr im Park vor Haus Hemer, Geitbecke 8.

Osterfeuer haben nicht das Verbrennen von Abfällen zum Ziel, sondern dienen der Brauchtumspflege. In diesen Feuern können geeignete pflanzliche Rückstände, wie unbehandeltes Holz, Baum- und Strauchschnitt sowie sonstige Pflanzenreste verbrannt werden. Nicht mitverbrannt werden dürfen Abfälle wie beschichtetes Holz.

