Wohnungen sollen im Frühjahr 2023 fertig sein

Bürgermeister Christian Schweitzer und Architekt Thomas Hanses (re.) haben den Baufortschritt an der Urbecker Straße begutachtet.

Hemer. Die Stadt bietet gemeinsam mit Architekturbüro eine Warteliste für Interessierte an.

Die Bauarbeiten für 34 neue Wohneinheiten an der Urbecker Straße laufen weiter. Leider lasse die aktuelle Bausituation im Hinblick auf die allgemeine Auftragslage, die Baustoffkrise und die Arbeitsbedingungen in der Pandemie aktuell keine verlässliche Prognose zu, wann mit der Vermarktung begonnen werden könne, wird Oleg Kempe von der Firma Immoinvest in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Zahlreiche Anfragen haben auch Bürgermeister Christian Schweitzer bereits erreicht, so die Mitteilung weiter: „Die Interessenten möchten wissen, wann sie sich für eine Wohneinheit bewerben können. Das ist zunächst ein Beleg für den hohen Wohnwert unserer Stadt.“ Er hofft, dass sich die für das Frühjahr 2023 geplante Fertigstellung nicht verzögern werde.

Das Architekturbüro Hanses aus Meinerzhagen wurde von der Firma Immoinvest GmbH, Oleg Kempe aus Düsseldorf, mit der Realisierung des Großprojektes beauftragt. Die Stadt bietet gemeinsam mit dem Büro Hanses Architekten die Möglichkeit für Interessierte an, sich per Email (wohnen@hemer.de) auf eine Warteliste setzen zu lassen. Die Stadt betont, dass es sich um ein unverbindliches Angebot handelt und kein Anspruch auf den Erwerb von Wohneinheiten entsteht. Der Eigentümer des Objektes werde voraussichtlich im Winter 2022 die Interessenten auf der Warteliste kontaktieren.

