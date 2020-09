Feuerwehr Wohnungsbrand am Oberlinweg in Hemer

Hemer. Die Wohnung in einem Anbau eines Einfamilienhauses am Oberlinweg ist nach dem Feuer in der Nacht zu Dienstag vorerst nicht mehr nutzbar.

Zu einem Wohnungsbrand am Oberlinweg musste die Hemeraner Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag gegen 1.15 Uhr ausrücken.

Der Brand brach im Bereich der Küchenzeile der Wohnung aus. Foto: FEUERWEHR HEMER / IKZ

Die Bewohner des Einfamilienhauses, eine ältere Dame und ihre Nichte, hatten laut Feuerwehr-Einsatzleiter Markus Langenbach einen leichten Brandgeruch bemerkt und schon selber alles abgesucht, aber ohne Erfolg. „Sie vermuteten dann, dass es möglicherweise auch aus dem nahe gelegenen Wald kommen könnte“, berichtete der Brandamtmann. Die Einsatzkräfte machten sich noch mal intensiv auf die Suche im Haus und wurden schließlich im Bereich eines Anbaus fündig. Der war aber nur durch die Garage erreichbar und mit einer alten Stahltür gesichert. Da der Bruder der Eigentümerin, der den Schlüssel hatte, bereits auf dem Weg zum Stübecken war und innerhalb der nächsten Minuten eintreffen sollte, wartete die Feuerwehr kurz ab, zumal auch keine Flammen von außen erkennbar gewesen seien.

Das änderte sich allerdings, nachdem die Tür zu dem Anbau geöffnet worden war und die Feuerwehr in die darüber liegenden Räume vorrücken konnte. „Das war tiefschwarz verraucht“, schilderte Langenbach die Situation in der Wohnung, deren Fenster und Türen zuvor geschlossen waren. Durch die plötzliche, aber ja unvermeidbare Sauerstoffzufuhr kam es dann zu einer sogenannten Durchzündung des Feuers und in kürzester Zeit zu einem Vollbrand der Küchenzeile. Die Löschgruppen Stübecken und Becke wurden nachalarmiert, so dass in der Spitze bis zu 30 Einsatzkräfte das Feuer bekämpften, das letztlich auf den Küchenbereich beschränkt blieb. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Die gesamte Wohnung ist allerdings durch den Rauch stark in Mitleidenschaft gezogen worden und vorerst nicht nutzbar. Die Feuerwehr beendete ihren Einsatz gegen 4.15 Uhr.

Die Einsatzkräfte brachten Teile der abgebrannten Küchenzeile wie den Kühlschrank nach draußen. Foto: FEUERWEHR HEMER / IKZ

Nach ersten Schätzungen ist wohl von einem mindestens fünfstelligen Schaden auszugehen. Die Brandursache wird im Bereich der elektrischen Geräte der Küche vermutet. Ob bei der Nutzung der Wohnung am Vortag möglicherweise ein Zwei-Platten-Kochfeld nicht richtig ausgestellt worden war oder ob es einen technischen Defekt an dem direkt daneben stehenden Kühlschrank älteren Modells gegeben hat, ließ sich dem Vernehmen nach bislang nicht feststellen. Die Brandermittler der Kripo werden sich im Laufe des Tages den Brandort ansehen.