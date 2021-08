Wohnzimmeratmosphäre bei Jazzmatinee in Hemer

Hemer. Bei der Premiere der neuen Reihe waren Saxofonist Wim Wollner und Pianist Werner Geck zu Gast im Restaurant ZwanzigZehn.

In gemütlicher Lounge-Atmosphäre hat die Premiere der Jazzmatinee am Sonntag im Restaurant ZwanzigZehn stattgefunden. Mit verschiedenen Sets haben Drummer Andreas Ruhnke, Kontrabassist Eric Richards mit den Gastmusikern Werner Geck (Klavier) und dem Saxofonisten Wim Wollner die 36 Zuschauer der Matinee an den Tischen des Restaurants gut unterhalten.

Die Musiker stehen oder sitzen mit ihren Instrumenten auf einem Teppich, was die Wohnzimmeratmosphäre der Matinee noch unterstützt. Durch ein Mittagessen gesättigt, sehen sich die Zuschauer das zweite Set der Matinee an. Stücke wie „Tea for Two“ von Art Tatum erhalten durch die eigene Jazz-Interpretation der Künstler so einen besonderen Klang.

Solisten-Momente für jedes Mitglied des Quartetts

Der entspannte Rhythmus der Jazzmusiker wird auch mal durch ein schnelleres Tempo unterbrochen, zudem gibt die Matinee jedem Musiker auch etwas Zeit für Solisten-Momente. Insgesamt eine gelungene Veranstaltung mit viel Stil und Charme. Mitorganisator Andreas Ruhnke hat die Reihe „Jazzmatinee“ vor allem deswegen ins Laufen gebracht, weil er von einer Sache sehr überzeugt ist: „Im Hemer und in der Region gibt es ein Publikum für Jazz. Das hat schon die Reihe im Brauhaus gezeigt“, sagt der Drummer. Von 2010 bis 2012 gab es die Konzertreihe „Jazz im Brauhaus“ mit monatlichen Konzerten, die durch einen Pächterwechsel ihr Ende fand.

Die nächste Veranstaltung der Reihe Jazzmatinee findet am Sonntag, 5. September, ab 12 Uhr im Restaurant ZwanzigZehn statt. Gastmusiker sind dieses Mal die Marburger Sängerin Klaudia Hebbelmann und der Essener Gitarrist Jan Bierther. Der Eintritt kostet 12 Euro.

