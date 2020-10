Zähes Stadttor will seinen Platz nicht räumen

23 Jahre lang war das Stadttor an der Poststraße zwischen dem Hemer Bach und der Sparkasse ein echter Hingucker, am Mittwoch und Donnerstag wurde das Werk des Künstlers Udo Unterieser abgerissen. Das Stadttor war 1997 ein Geschenk der Sparkassenstiftung und gehörte in Hemer zu den Kunstwerken, die durchaus polarisierten. Entweder man liebte das große Holztor mit dem eingearbeiteten eindrucksvollen Glaselement oder man sagte „kann weg“.

An dem Bauwerk war bei Kontrollarbeiten Schimmel im Lärchenholz festgestellt worden, so dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. Zunächst wurden vor Wochen bereits die insgesamt 1,5 Tonnen schweren Glaselemente entfernt und der Durchgang durch das Tor durch montierte Querbalken verhindert. Eine Sanierung wäre zu kostenintensiv gewesen, das sah auch der heute 73-jährige Künstler ein, der aber eine Dokumentation vom Abriss bekommen wollte. Diese Arbeit übernahm Hemers Stadtarchivar Eberhard Thomas, der den kompletten Abbau mit der Kamera festhielt – natürlich auch für das städtische Archiv.

Abbau des Kunstwerksschwieriger als gedacht

Eines vorweg: Den Abbau des Kunstwerks hatten sich alle Beteiligten am Donnerstagnachmittag ein wenig einfacher vorgestellt. Zuvor hatte die Zimmerei Schmidt und Becker bereits den Laternenturm von der Türmchenvilla geholt, was viel Fingerspitzengefühl erforderte und somit auch eine ganze Weile dauerte. Nach dem spannenden Akt waren sich alle einig: Das geht beim Stadttor gleich schneller.

Von wegen. Das hölzerne Stadttor mit seinen 3,8 Tonnen Gewicht wollte offenbar seinen Platz nicht räumen und zeigte Gegenwehr. Es war gut verankert und so standhaft, dass es gute drei Stunden dauerte, bis es aufgeladen und abtransportiert werden konnte. Viele Hemeraner beobachteten die Arbeiten, und es ging ein Raunen durch die Reihen, als das Tor zum ersten Mal ein wenig wackelte. Ein 35 Tonnen-Kran aus Herscheid half bei der Demontage – genau wie ein Bagger, dessen Schaufel zum Drücken gegen das Holz verwendet wurde, um es zu lösen. Das Stadttor war mit insgesamt acht Metallbolzen befestigt, die durch das Holz und Löcher in einem mittig auf dem Stahlkasten angebrachten, in einer Nut geführten Stahlschiene führten und so einen festen Verbund vom Lärchenholz zu den Halterungen herstellten. Das Auffinden und Herausschlagen der acht festsitzenden Bolzen war eine zeitraubende Angelegenheit.

Es würde gebohrt, gehämmert, geflext, gesägt und zwischendurch auch mal leise geflucht, aber am Ende gab das Stadttor nach. Vorbeikommende Fußgänger kommentierten das Spektakel zum Beispiel mit „Das war eh hässlich“, „Schade, ich bin da immer gerne durchgelaufen“, „An dem Tor hätte man doch eine Schaukel befestigen können“. Und natürlich gab es auch die am Bachgeländer lehnenden Besserwisser, die das Stadttor „schon längst aus der Verankerung gehabt hätten“. Mit dem Fahrrad unterwegs zur Sparkasse hielt auch Sparkassendirektor Dietmar Tacke kurz an, um das Geschehen zu verfolgen.

Am Donnerstagmorgen ging es mit der Beseitigung der kastenförmigen Metallhalterungen, verankert in tieferliegenden Fundamenten, auf der Baustelle weiter.

Kunstmeile hat jetzt noch vier Objekte

Hemers Kunstmeile hat jetzt ein Werk weniger, aber vier weitere Kunstwerke können noch bewundert werden. Angefangen am Alten Markt fällt die 1999 erbaute Bundestrilogie von Eberhard Linke ins Auge. Am neuen Marktplatz folgt die Bilderstele „Aus der Tiefe“ von Ulle Hees. Vor der Stadtbücherei steht die Skulptur „Aufstieg zum Erfolg“, die vom Hemeraner Arzt und Entwicklungshelfer Heinrich Lütke gestiftet und 2003 von der Künstlerin Edeltraut Glingener geschaffen wurde. Das älteste Kunstwerk ist der Christophorus-Brunnen des Wiener Künstlers Ernst Fuchs. Er ist ein Geschenk der Ehrenbürger Grohe und war 1977 auf dem Hademareplatz eingeweiht worden. Seit 2002 plätschert das Wasser auf dem Grohe-Platz. Für das Stadttor wird es keinen Ersatz geben.