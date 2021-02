Hemer. Der Inzidenzwert im Märkischen Kreis liegt weiter bei über 100. In den letzten sieben Tagen haben sich 101,9 Märker pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. In Hemer ist die Zahl der Infizierten auf 27 gesunken. Den zwei neuen positiven Coronatests standen deutlich mehr Genesene gegenüber. In häuslicher Quarantäne befinden sich 93 Kontaktpersonen. Der Kreis appelliert, auch im privaten Raum die Kontakte zu reduzieren. Ein Großteil stecke sich im privaten Umfeld an.