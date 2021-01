Hemer. Auch in Hemer ist die Zahl der Corona-Infizierten gesunken. Den zwei Neuerkrankungen stehen neun Genesene gegenüber, so dass die Infiziertenzahl jetzt bei 35 liegt. Mit ihnen stehen 103 Bürger unter Quarantäne. In den letzten sieben Tagen haben sich 107,5 Märker pro 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert. Vor einer Woche lag der Sieben-Tages-Inzidenzwert nach Berechnung des Robert-Koch-Instituts noch bei 148,9.