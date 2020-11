Corona Zahl der Infizierten sinkt in Hemer

Hemer. Laut der Mitteilung des Märkischen Kreises am Donnerstag hat es keine weiteren Infektionen in Hemer gegeben. Die Zahl der mit Corona infizierten Personen sinkt von 80 auf 66, da sich 14 Hemeraner von der Krankheit erholt haben und aus der Quarantäne entlassen wurden. 155 Kontaktpersonen verzeichnet das Gesundheitsamt. Darüber hinaus meldet der Kreis zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19 Infektion, einer aus Menden und einer aus Lüdenscheid. Kreisweit gab es 153 Neuinfektionen.