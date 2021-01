Zauberhafte Höhlenwelt für nur eine halbe Saison

Hemer Auch bei der Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst macht sich die Pandemie bemerkbar. Die Höhlensaison dauerte nur ein halbes Jahr.

Seit 1999 übernimmt die Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst die Betriebsführung der Heinrichshöhle. Diese Vereinbarung wurde mit dem Beschluss in der letzten Sitzung des Rates in diesem Jahr bis Ende 2022 verlängert. Rund sechs Monate war die Höhle in diesem Jahr geöffnet – und das unter beschränkten Voraussetzungen.

4500 Gäste in Kleinstgruppen haben die Höhle in diesem Jahr vom 7. Juni bis zum 21. Oktober besucht. Für die Sommermonate ein durchaus guter Zulauf, wie es Heinz-Werner Weber vom Vorstand der ArGe Höhle und Karst sagt. „Viele waren in der Heimat unterwegs. Es kamen aber sogar auch Gäste aus den Niederlanden und aus Dänemark“, freut er sich. Zwischen März und Anfang Juni war die Höhle aufgrund der Corona-Krise geschlossen, ebenso ab dem zweiten Lockdown im Oktober. In einer normalen Saison besuchen laut Stadt 12.000 bis 15.000 Gäste das Höhlensystem. Etwa 40 Prozent weniger Gäste kamen im Jahr 2020 in die Höhle.

Außerdem war es erforderlich, an den Öffnungstagen zwei bis drei Höhlenführer einzusetzen. Eine weitere Kraft hat als "Koordinator" im Höhlenhaus und auf dem Gelände den zeitraubenden organisatorischen Mehraufwand erledigt. Darunter fallen Besucher-Dokumentation, Einteilung der Gruppen, Aufsicht, bei zu starkem Andrang und auch manchmal die Sperrung des Grundstückes.

Den Betrieb der Heinrichshöhle finanziert die Arbeitsgemeinschaft vor allem durch die Eintrittsgelder und bestreitet damit ihre Betriebskosten einschließlich der Pflege der Höhle und der Außenanlage, Beaufsichtigung, Unterhaltung, notwendige Reparaturen und Werbung. Vor 1999 wurde die Heinrichshöhle von der Stadt unterhalten, was jedoch für größere Verluste sorgte. Um sozialverträgliche Eintrittsgelder zu gewährleisten sowie die laufenden Geschäfts- und Betriebsausgaben zu stützen, gewährt die Stadt Hemer jährlich einen Zuschuss in Höhe von rund 6000 Euro an den gemeinnützigen Verein, der vierteljährlich angewiesen wird.

Die ArGe hat sich in diesem Jahr auch mit anderen Projekten beschäftigt. So haben die Mitglieder die Säuberung der Müllhöhle weitergeführt. Auch sind in diesem Jahr drei Exemplare der Zeitschrift Antiberg herausgekommen. Herausgegeben wird die Zeitschrift von der Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Sauerland/Hemer und vom Arbeitskreis Kluterthöhle. Meist erscheinen pro Jahr etwa zwei Ausgaben. Durch Corona war aber mehr Zeit für die Artikel übrig.

In zwei Beiträgen beschreibt Heinz-Werner Weber zum Beispiel das Perick-Höhlensystem, das sowohl die Heinrichshöhle, die Prinzenhöhle und die „Alte Höhle“ umfasst. Aus historischer und geologischer Sicht wird die Höhlenlandschaft beschrieben. Als „Hemers ältestes Gästebuch“ bezeichnet er zum Beispiel im ersten Teil des Beitrags die dortigen Höhlenwände. In Aufzeichnungen aus dem Jahr 1817 ist eine Gepflogenheit der Besucher überliefert, sich mit kleinen Namenszügen zu verewigen. Verglichen mit den zahlreichen und grellen Farbschmierereien in den 1960er Jahren stellen die Namenszüge mit Kreide oder Bleistift, so der Beitrag, keine negative Beeinträchtigung dar. Auch die archäologischen Funde werden beschrieben. Der Beitrag schildert weiterhin den Vandalismus in der Höhle und die spätere Nutzung als Luftschutzbunker während des Zweiten Weltkrieges sowie die Betreuung und die Umbauten durch die ArGe Höhle und Karst in den vergangenen Jahrzehnten.

Im zweiten Teil des Beitrages über das Perick-Höhlensystem beschreibt Weber die unterschiedlichen Eingänge des Höhlensystems sowie geologische Besonderheiten wie die „Echohalle“ und das „Zweite Wasserloch“. Ebenfalls geht er auch die Sedimentschichten und Sinterablagerungen in den Höhlen ein. Er wirft einen Blick auf die Insektenwelt in der Höhle und erklärt, dass trotz Faktoren wie Vandalismus und Verunreinigungen 2020 erste Fledermäuse gesichtet wurden. Außerdem beschreibt er die Wegführung des 1995 entdeckten „Neuen Hauptgangs“ der Höhle.