Zehntes Stadtsportfest in Hemer bietet viele Mitmachaktionen

Hemer. Abwechslung zum Ferienende bietet das Stadtsportfest in Hemer. Das erwartet die Besucher im Felsenmeerstadion.

Jubiläen soll man feiern, dafür sind sie schließlich da. Und vor einem solchen Jubiläum steht auch das Stadtsportfest in Hemer, auf dem sich bislang neun Mal verschiedene Hemeraner Sportvereine mit ihren Angeboten allen kleinen und großen Sportinteressierten vorgestellt haben. „Doch auf der Jubiläumsausgabe scheint bislang irgendwie ein Fluch zu liegen“, vermutet Klaus-Peter Uhlmann mit einem Lachen. Der Vorsitzende des Hemeraner Stadtsportverbandes (SSV), der die Veranstaltung organisiert, musste die zehnte Auflage zunächst zweimal wegen der Corona-Pandemie absagen, bevor im vergangenen Jahr nach der Pause zu wenige Vereine Interesse zeigten, sich wieder zu engagieren.

Nun also der dritte Versuch einer Jubiläumsausgabe: „Nach drei Wochen Mitmachaktion ,Sport im Park’ soll das Stadtsportfest am Samstag, 5. August, den bunten Abschluss bilden“, erläutert Klaus Peter Uhlmann die Idee. Los geht es um 11 Uhr im Felsenmeerstadion an der Deilinghofer Straße. Insgesamt sieben Vereine präsentieren dann dort bis 16 Uhr ihre Angebote. Mit dabei ist der TV Sundwig, der einen kleinen Zirkel-Parcours mit Gleichgewichts- und Koordinationsübungen aufbauen wird. Der Kanu-Segel-Club Hemer (KSCH) ist mit seinem Segelsimulator vor Ort, bei dem eine Windmaschine für die notwendige Brise sorgt. Außerdem können beim KSCH maritime Knoten für Schlüsselanhänger hergestellt werden. Der Schwimmverein Hemer ist mit seiner Tauchsportgruppe vertreten, die Spiele rund um’s Tauchen sowie Wasserspiele mit im Gepäck hat.

Viele Angebote ausprobieren

Der SC Tornado Westig ist mit seiner Linedance-Gruppe im Stadion und lädt zum Torwandschießen ein. Bei den Boule-Freunden Hemer können Interessierte eine ruhige Kugel „schieben“, und der TV Deilinghofen präsentiert die Trendsportart Discgolf sowie einen Leichtathletik-Hindernisparcours. Bliebe noch der TC WB Hemer, an dessen Station in den weißen Sport auf dem Kleinfeld und als Low-T-Ball-Variante hineingeschnuppert werden kann.

Schließlich sorgt eine große Hüpfburg für zusätzlichen Spaß bei den jüngsten Besuchern. „Wir erheben keinen Eintritt und alle Angebote können kostenlos ausprobiert werden“, wirbt Klaus-Peter Uhlmann. „Also einfach mal vorbeikommen, mitmachen und Spaß haben.“ Und auch das gleichzeitig stattfindende Schützenfest in Deilinghofen sieht der SSV-Vorsitzende nicht als Konkurrenz. „Die Menschen können sich bei uns ja erst sportlich betätigen und abends dann bei den Schützen feiern.“

