Zeit für die Wahlvorbereitung wird knapp

Die Hemeraner Christdemokraten haben eine Sorge weniger, sie haben bereits ihre Kandidaten für die 19 Wahlbezirke und die 33 Namen auf der Reserveliste der Ratswahl, können somit Plakate und Handzettel vorbereiten. Für alle anderen Hemeraner Parteien und Wählergemeinschaften bringt die Corona-Krise mittlerweile den Zeitplan für die Kommunalwahl durcheinander. Kontaktsperre und Versammlungsverbot haben die anberaumten Wahlversammlungen verhindert. Am 13. September sollen in NRW Räte und Bürgermeister gewählt werden, die Zeit für Wahlvorbereitungen und Wahlkampf wird immer knapper.

Nur die CDU hat ihreRatskandidaten nominiert

Die CDU hatte bereits in einer Mitgliederversammlung am 14. Februar die Kandidatenkür in Hemer eröffnet. Am gestrigen Freitag sollte Christian Schweitzer offiziell als Bürgermeisterkandidat nominiert werden. Dies soll nun in einer Mitgliederversammlung am 24. Juni erfolgen. „Wir sind gut in der Zeit, arbeiten an Flyern und am Wahlprogramm“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Römer. Die politische Arbeit läuft derzeit überwiegend telefonisch oder per Videokonferenz Im interfraktionellen Krisenstab wird im Rathaus einiges vorbesprochen, im Rat am 5. Mai stehen Entscheidungen an. Zur Vorbereitung kommt die CDU-Fraktion in der Aula des Gymnasiums zusammen – mit ausreichend Abstand. „Die Diskussionen sind bei Präsenzveranstaltungen wesentlich anders“, betont Wolfgang Römer. Durch die frühe Kandidatenkür blieb den Christdemokraten zumindest die Sorge der anderen Parteien hinsichtlich der Ratskandidaten erspart.

Die FDP wollte eigentlich am 23. März ihre Wahllisten aufstellen. Gestern Abend nutzte sie als erste Partei eine Ausnahmeregelung der Corona-Schutzverordnung. In der Fassung vom 16. April heißt es nämlich: „Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge (insbesondere Aufstellungsversammlungen zur Kommunalwahl und Blutspendetermine) zu dienen bestimmt sind, bleiben zulässig. Dabei sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu gewährleisten.“

FDP-Versammlungmit Masken und Abstand

So hatte die FDP die Mitglieder in das Dorfgemeinschaftshaus Ispei eingeladen, um größtmöglichen Abstand garantieren zu können. Ehepaare konnten zusammen sitzen, alle anderen mussten sich im Abstand von mindestens 1,5 Meter setzen. Der Gruß aus der Ferne statt Händeschütteln gehört schon zur Selbstverständlichkeit. Für all jene, die noch keine Schutzmaske hatten, nähte die FDP-Vorsitzende Mund-Nase-Bedeckungen.

Für die Liberalen wurde es jetzt höchste Zeit, die Kandidaten zu nominieren. „Wir machen alles im Ehrenamt, können uns nicht treffen, es braucht alles Zeit“, sagt Andrea Lipproß über die Gestaltung von Werbung und Wahlprogramm.

Von einer Verschiebung der Kommunalwahl hält die FDP-Vorsitzende nichts. „Wir können nicht alles verschieben, müssen handlungsfähig sein“, so Andrea Lipproß. Durch die Wahl könne der neue Rat den Haushaltsplan für 2021 erst im nächsten Jahr beraten und gerade dieser Haushalt werde durch Corona nicht wie geplant aussehen. Die gesamte politische Arbeit sei derzeit erschwert. So konferiert der FDP-Vorstand per Skype. Zur Vorbereitung der Ratssitzung am 5. Mai kommt die Fraktion erstmals seit Corona in einem großen Raum mit Abstandsregeln zusammen.

SPD und GAH wollen im Mai wählen

Auch die SPD hatte ihre Wahlversammlung für März geplant, dann auf den 30. April verschoben. Nun ist auch dieser Ersatztermin hinfällig, es wird für Mitte Mai geplant. Gaststätten stehen nicht zur Verfügung, ein großer Saal für ausreichenden Abstand muss her. „Es wird eng, aber ist machbar“, sagt SPD-Vorsitzender Thomas Fischer zu den Wahlvorbereitungen. Am Wahltermin 13. September möchte auch die SPD-Landtagsabgeordnete Inge Blask noch nicht rütteln. „Wir müssen vielleicht über den Einreichungstermin im Juli nachdenken“, verweist sie auf die Schwierigkeiten von Einzelbewerbern oder Wählergemeinschaften, die bis zum 16. Juli Unterstützerunterschriften sammeln müssen. Durch die Kontaktsperre ist dies aktuell nicht möglich. Der Fraktionsvorstand der SPD tagt virtuell über Zoom. Eine Fraktionssitzung gab es in der Corona-Krise noch nicht. Am 27. April sollen die Ratsthemen in einer Sitzung der Ratsmitglieder beraten werden.

Der Unabhängigen Wählergemeinschaft geht es nicht anders. Die erste Aufstellungsversammlung musste verschoben werden. Nun ist der 11. Mai avisiert, mit Abstand- und Hygienemaßnahmen. Die letzten Fraktionssitzungen fanden per Videokonferenz statt. „Es ist ein gutes Instrument der Zusammenarbeit“, sagt UWG-Vorsitzender Guido Büchner.

Die Grüne Alternative wollte am 30. März zu einer Mitgliederversammlung zusammenkommen. „Bis auf weiteres ist die Kandidatenwahl auf Eis gelegt“, sagt Vorsitzender Jörg Roßbach. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. „Es muss gut vorbereitet sein, wir haben noch ein bisschen Zeit“, so Roßbach. Die GAH habe genügend Kandidaten, die basisdemokratisch ohne Vorschlagslisten aufgestellt würden. Kritisch sieht die GAH den Wahltermin am 13. September. „Wir können nicht vernünftig Wahlkampf machen, wenn wir nicht mit Bürgern in Kontakt treten können“, sagt der GAH-Vorsitzende. Wenn die Kontaktsperre länger andauere, müsse die Landesregierung reagieren.

Einzelbewerber können keineUnterschriften sammeln

Die Partei „Die Linke“ plant ihre Aufstellungsversammlung bis spätestens Anfang Juni. „Wir waren gerade bei der Terminplanung für April, dann kam Corona“, sagt Ratsmitglied Niclas Münzer. Bürgermeisterkandidat Markus Scholz hat es als Einzelbewerber besonders schwer. Er muss Unterstützerunterschriften sammeln, kann dies aber nicht durch persönliche Ansprache. „Ich weiß nicht, ob das alles rechtens ist, aber ich gebe nicht auf“, sagt der Hemeraner. Die Stadtverwaltung sieht aktuell noch keine Beeinträchtigung für den Wahltermin am 13. September.