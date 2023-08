Die frisch gebackenen Pflegefachfrauen und -männer zusammen mit Schulleiterin Doris Wattad; Klassenlehrer Ralf Arendt sowie Yvonne Auclair und Oliver Thedieck von den Pflegedirektionen in Dortmund und Hemer (hinten, v. l.).

Gesundheit Zeugnisübergabe in der Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe

Dortmund/Hemer. Pflegefachkräfte sind Mangelware. Die LKW-Kliniken in Hemer und Dortmund freuen sich über 17 erfolgreiche Absolventen.

17 junge Frauen und Männer haben die Examensprüfungen bestanden und starten jetzt nach ihrer dreijährigen Ausbildung als Pflegefachfrauen und -männer ins Berufsleben. Die Zeugnisvergabe fand feierlich in der Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Dortmund-Aplerbeck statt, wo die Azubis ihre schulische Ausbildung bekamen.

Schulleiterin Doris Wattad freut sich, dass alle Absolventen übernommen und in den LWL-Kliniken in Hemer und in Dortmund arbeiten werden.

Kliniken arbeiten zusammen

„Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, bei uns zu bleiben, und gratulieren zum bestandenen Examen und zu Ihrem guten Geschmack“, sagte die Dortmunder Pflegedirektorin Yvonne Auclair mit einem Augenzwinkern. Ihr Kollege Oliver Thedieck von der Hemeraner Pflegedirektion bat die neuen examinierten Kräfte, sich und ihr umfangreiches Wissen aktiv in den Arbeitsalltag einzubringen. „Sie sind unsere Zukunft. Und Sie haben einen tollen und wichtigen Beruf gewählt.“

Die LWL-Kliniken Dortmund und Hemer arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen intensiv zusammen und bilden im LWL ein „Regionales Netz“, zu dem u.a. die gemeinsame Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe gehört.

