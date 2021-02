Zu wenig Personal für die Umwelt?

Hemer. Mitglieder der GAH beraten in zwölf digitalen Sitzungen den Haushaltsplan.

Die Fraktion der Grünen Alternative Hemer hat ihre Haushaltsplanberatungen nun beendet. Kritik am Entwurf von Kämmerer Sven Frohwein äußert die GAH im Bezug auf die „knappe Besetzung“ des neuen Fachdienstes Klima und Umwelt, ein fehlendes Zeichen für eine „kraftvolle Förderung des Radverkehrs“ sowie einen fehlenden „kreativen Umgang“ mit den Auswirkungen der Corona-Krise.

In insgesamt zwölf digitalen Sitzungen von Arbeitskreisen und der Gesamtfraktion mit bis zu 21 Teilnehmern hat sich die Partei den rund 1000 Seiten Haushalt gestellt – auch im Austausch mit Kämmerer Sven Frohwein. Als Ergebnis teilt die GAH folgendes Fazit in einer Pressemitteilung mit: „Für eine abschließende Bewertung des Haushalts und die Entscheidung, ob diesen Plänen zugestimmt wird, ist es aus Sicht der Fraktion noch zu früh.“ Als Begründung schreibt Fraktionssprecher Josef Muhs: „Es gibt noch eine Vielzahl von Anträgen auf Änderungen von verschiedenen Fraktionen, die die Schwerpunkte verlagern können. Hier ist noch der Hauptausschuss in der kommenden Woche abzuwarten.“

Inhaltlich zeigte sich die GAH unter anderem enttäuscht, dass der nach langer Verzögerung endlich geschaffene Fachdienst Klima und Umwelt „personell knapp besetzt“ sei. Die sich aus der parteiübergreifenden Klimaerklärung ergebenden Aufgaben seien noch nicht in den Arbeitsbeschreibungen zu finden. „Wir werden darauf dringen, dass der zugesagte Sachstandsbericht des Fachdienstes baldmöglichst vorliegt, freie Stellen besetzt und gegebenenfalls daraus Konsequenzen gezogen werden“, erklärt Ratsherr Finn Jäker in der Mitteilung.

Partei fordert „kreativeren“Umgang mit der Corona-Krise

Gleichfalls werde ein kraftvolles Zeichen bei der Förderung des Radverkehrs vermisst. Kritisch betrachtet die Fraktion weiter, dass nach ihrem Eindruck in manchen Bereichen der Verwaltung es selbst nach nunmehr einem Jahr Pandemie noch immer keinen „kreativen Umgang mit der Krise“ zu geben scheint: „Persönlicher Kontakt und Beratung liegen in manchen Bereichen fast völlig brach, freie Arbeitskraft aus unmöglichen oder abgesagten Projekten könnte ‚pandemiegerecht‘ in andere Arbeitsbereiche verlagert, höherer Aufwand dort so kompensiert werden“, betont Ulla Hüttemeister-Hülsebusch. Josef Muhs erklärt abschließend: „Allein alle Schutzmaßnahmen umzusetzen und den MitarbeiterInnen möglichst viel Sicherheit zu gewähren, reicht nicht aus. Die Krise wird auch 2021 beherrschen und die Verwaltung hat in dieser Zeit den Dienst an und für die BürgerInnen im größtmöglichen Maße, mit persönlichem Kontakt und all den sonst normalen Dienstleistungen, kreativ sicherzustellen.“