Zukunft des Hemeraner Stadtarchivs sichern

Hemer. FDP fordert ein Konzept und mehr Personal für das „Gedächtnis der Stadt“.

Ein Konzept für die Zukunft des Stadtarchivs will die FDP voranbringen. Bis zum nächsten Kulturausschuss soll, so der Antrag der Liberalen, die Verwaltung ein Konzept erarbeiteten, wie das Archiv in den kommenden Jahren aufgestellt werden soll. Ziel sei dabei, eine Vollzeitstelle mit einer entsprechenden Archiv-Ausbildung zu schaffen, um so das Archiv für die Zukunft zu stärken.

Beinhalten soll das Konzept unter anderem Aufgaben, Tätigkeitsschwerpunkte, Ressourcen und Personal. „Das Stadtarchiv ist aus unserer Sicht nicht nur eine ,Alt-Ablage der Verwaltung’, sondern hat wichtige Funktionen als Gedächtnis der Stadt und kann eine Rolle im kulturellen Leben spielen“, schreibt Fraktionsvorsitzender Arne Hermann Stopsack in der Begründung für den Antrag. Es solle die Aufgabe des Kulturausschusses sein, dem Archiv eine inhaltliche und personelle Perspektive zu geben.

Archiv funktioniert laut FDPohne eine volle Stelle nicht

Wie die FDP in ihrem Antrag schreibt, wurde zum 1. Januar 2019 das Archiv personell umstrukturiert. Letztlich wurden die Stellenanteile für das Archiv reduziert, aktuell sind es 0,77 Stellen. „Eine klare inhaltliche Profilierung ist bis jetzt nicht erfolgt“, so der Antrag. Schon im Vorfeld der Umstrukturierung hat die Partei den aus ihrer Sicht zu geringen Stellenanteil bemängelt. „Die FDP-Fraktion hält das Stadtarchiv (...) für unverzichtbar und ist der Auffassung, dass Hemer seit Jahren eine eher zu geringe Personalausstattung hat, um die zahlreichen Aufgaben zu bewältigen“, heißt es in einer Anfrage vom 30. August 2018 an den damaligen Bürgermeister Michael Heilmann. Die Partei merkt dabei auch an, dass sich die Arbeit des Archivs durch digitale Medien und dem Eishockeymuseum in der Nachbarschaft in den vergangenen Jahren erhöht habe.

„Es hat sich gezeigt, dass die Struktur des Archivs ohne eine ganze Stelle tatsächlich nicht funktioniert, was nur zum Teil daran liegt, dass die Stelleninhaberin wegen Mutterschutzes faktisch nicht zur Verfügung stand und steht“, erklärt Stopsack.

Hier müsse eine nachhaltige Struktur gefunden werden, bevor der Vertrag von Archivar Eberhard Thomas endet. „Voraussetzung ist nach unserer Auffassung, dass im Ausschuss über den Aufgabenzuschnitt des Archivs intensiv beraten und entschieden wird“, so der FDP-Fraktionsvorsitzende. Andere Städte wie Iserlohn und Menden zeigten, so Stopsack, dabei, dass solche Einrichtungen auch im gesellschaftlichen und kulturellen Leben einer Stadt eine wichtige Rolle spielen können.