Zukunft für Mutter-Kind-Kuren auf Gut Holmecke gesichert

Zwei Monate Leerstand in einem ganzjährig ausgebuchten Haus, 140 Mitarbeiter in Kurzarbeit, dazu die große Unsicherheit wann und ob der Kurbetrieb überhaupt weitergeht: Die Univita-Kurklinik Gut Holmecke hat der Corona-Lockdown wie andere Rehabilitationseinrichtungen auch mit voller Wucht getroffen. „Wir wussten nicht, wie lange es geht, ob wir jemals wieder aufmachen dürfen, standen vor dem Nichts“, bilanziert Univita-Geschäftsführer Dr. Clemens Ritter von Kempski die Krise der vergangenen Wochen. Doch jetzt stehen die Zeichen auf Neustart: Wenn alle Konzepte genehmigt werden, und die Corona-Fallzahlen gering bleiben, sollen Mutter-Kind-Kuren ab dem 8. Juni wieder beginnen.

Nach dem im März verhängten Aufnahmestopp war der Umgang mit den im Kurhaus befindlichen Familien zunächst unklar. Die Mutter-Kind-Kuren durften in Hemer im Gegensatz zu manch anderen Kurkliniken noch bis zum 8. April beendet werden. „Das hat sich als richtige Entscheidung erwiesen. Die Zusammenarbeit mit den Behörden war außerordentlich gut, vom Gesundheitsamt angefangen über Stadt und Bürgermeister, die Bezirksregierung bis zum Minister“, lobt Dr. Clemens Ritter von Kempski das schrittweise Runterfahren. Dadurch hätten alle Patienten ordnungsgemäß und gesund nach Hause geschickt werden können.

Den dann folgenden Leerstand bei weiter laufenden Kosten bezeichnet der Univita-Geschäftsführer als „Megagau“. Die Kurzarbeit sei Existenzerhaltend in der Krise. Das Kurzarbeitergeld der Mitarbeiter hat die Klinik auf 80 Prozent aufgestockt. Dass die Mutter-Kind-Kliniken aber nicht unter den Rettungsschirm der Bundesregierung genommen wurden, hat zu echten Zukunftsängsten geführt.

„Wir wurden nicht vergessen, sondern ausgeschlossen, das war ein echter Schock“, sagt er rückblickend. Erst nach vielen Interventionen, so auch durch den kürzlich verstorbenen Norbert Blüm, wurden die staatlichen Hilfen bewilligt. „Ohne die Regelung hätten wir jetzt einen Großteil an Insolvenzen auf dem Gesundheitsmarkt“, so Dr. Clemens Ritter von Kempski. Erst dadurch sei Gut Holmecke gut durch die Krise gerutscht, zumal auch die Mitarbeiterschaft in dieser kompletten Unsicherheit großes Vertrauen gezeigt habe.

Nun steht das in den vergangenen Monaten aufwendig sanierte Kurhaus vor dem Neuanfang. „Es macht Spaß, wie jeder dazu beiträgt, alles wieder ans Laufen zu kriegen“, lobt der Chef vor einem finalen Planungstreffen im sonnigen Ihmert. Dicke Handbücher seien für Kuren in Corona-Zeiten geschrieben worden. Die Konzepte befinden sich derzeit in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Ordnungsbehörde.

Ab 8. Juni soll zunächst mit 40 Familien von 60 möglichen begonnen werden. Mit verringerter Aufnahme ist die Kurklinik nicht profitabel, bleibt in Kurzarbeit, aber es ist ein Anfang. Neben den vielen Hygienemaßnahmen soll Kernpunkt der Patientenaufnahme ein Covid-19-Test sein. Über die Kostenübernahme werde derzeit verhandelt. „Es wird ein Restrisiko bleiben“, sagt der Geschäftsführer und Mediziner über Kuren in Corona-Zeiten.

Die 40 Familien warten derzeit auf „grünes Licht“ für ihre Kuren, können sie kaum erwarten. Ein Teil von ihnen kann die verschobenen Termine nachholen, ein anderer startet regulär. Die Krankenkassen haben alle genehmigten Kuren bis ins nächste Jahr verlängert.

Steigender Bedarf durchCorona-Stress in Familien

Während der Corona-Schließung haben die Ziegen auf Gut Holmecke Nachwuchs bekommen. Liese und Pünktchen freuen sich auf Streicheleinheiten von den neuen Kurgästen. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Die Mutter-Kind-Kurkliniken rechnen durch Corona mit einem steigenden Bedarf. Viele Mütter müssen Job, Home-Office und Kinderbetreuung in den eigenen vier Wänden unter einen Hut bringen. Dieser Stress und die soziale Isolation werden nach Ansicht von Fachleuten bereits bestehende körperliche Erschöpfung und psychische Überlastung verstärken. „Die Erfahrung sagt, dass es jetzt schon zu einem Anstieg kommt. Der Leidensdruck in den Familien erhöht sich“, sagt Petra Scheipers, pädagogische Leiterin der Jugendhilfe und Assistentin der Geschäftsführung. Die Jugendhilfeeinrichtungen auf Gut Holmecke waren im übrigen von der Corona-Schließung nicht betroffen. Die Zeit wurde genutzt, um die Appartements zu renovieren.

Ziegennachwuchs erwartetdie Kurkinder

Konzeptionell sollen sich die Kuren vor oder in Corona-Zeiten nicht unterscheiden. „Wir werden weiterhin das volle Spektrum anbieten“, sagt Petra Scheipers. Gruppenangebote bleiben, aber beispielsweise wird die Reittherapie nur familienweise angeboten. Im Speisesaal wird es andere Servicestrukturen ohne Büfett geben. Wenn wieder Leben auf Gut Holmecke herrscht, wird das auch „Pünktchen“ und „Cindy“ freuen, die Zicklein haben in den vergangenen Tagen das Licht der Welt erblickt und warten nun auf Streicheleinheiten der Kinder.