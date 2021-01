Zukunftspläne in ungewissen Zeiten

Ein halbes Jahr nach dem Schulabschluss: Start ins Leben unter Lockdown-Bedingungen.

Hemer. Die Corona-Pandemie hat viele Pläne umgeworfen. Dies gilt besonders für den Jahrgang, der im vergangenen Sommer den Schulabschlss absolviert hat. Der Einstieg in Ausbildung oder Studium hat sich durch den Lockdown verändert. Rund ein halbes Jahr nach der Entlassfeier im Autokino des Sauerlandparks hat die Heimatzeitung mit einigen Schulabgängern über ihre Zukunft gesprochen.

Die Pläne von Philipp Trelenberg haben sich, seitdem er als Jahrgangsbester die Gesamtschule verlassen hat, zwar nicht verändert, dafür aber verzögert. Schon im November wollte er seine Ausbildung als Fluglotse bei der Deutschen Flugsicherung starten. Durch die Pandemie hat sich der Ausbildungsbeginn auf den Februar verschoben.

„13 Monate, nachdem ich mich beworben habe, kann ich starten. Dabei muss man normalerweise nicht lange auf einen Ausbildungsplatz als Fluglotse warten", schildert er. Da Fluglotse als sehr stressiger Job gilt und man den Beruf nur bis zu seinem 55. Lebensjahr ausführen kann, werde der Job stark nachgefragt. „Es gibt einen Mangel bei der Deutschen Flugsicherung an Fluglotsen", erklärt Trelenberg, warum er sich recht gute Berufsaussichten erhofft. Zudem rechnet er damit, dass sich die Luftfahrt nach Corona wieder erholt.

Bis zum Start seiner drei bis vier Jahre dauernden Ausbildung wohnt er noch in Hemer. Dann will er nach Frankfurt ziehen. „Es ist zwar schön, ein bisschen Zeit für sich zu haben. Aber einen geordneten, strukturierten Tagesablauf vermisse ich schon", sagt er Jahrgangsbeste. Vor allem, da es in den Zeiten der Pandemie kaum Freizeitmöglichkeiten gibt. Die lange Zeit des Wartens auf den Start ins Berufsleben bezeichnet er schon als „zermürbend".

Josefin Stein, ehemalige stellvertretende Stufensprecherin am Woeste-Gymnasium, hätte eigentlich ein Auslandsjahr an ihrem Abschluss anhängen wollen. „Eigentlich wäre in meinem Alter die Zeit nach dem Abschluss für ein Auslandsjahr da gewesen. Aber das geht nicht mehr“, sagt die ehemalige Woeste-Schülerin. Nach Neuseeland wäre es gegangen, nun muss sie auf diese Erfahrung wahrscheinlich verzichten.

Die Zeit der Pandemie nutzt sie stattdessen zur Orientierung. Der Plan ist bislang, Journalismus oder Medienwissenschaften zu studieren. Josefin Stein informiert sich im Internet über ihre Möglichkeiten, im Wintersemester 2021 wäre die nächste Möglichkeit für einen Einstieg ins Studium. „Der Studiengang Medienwissenschaften bietet im Sommersemester keinen Einstieg an", schildert sie.

Im Herbst absolvierte sie ein Praktikum beim IKZ, eigentlich wollte sie danach ein Praktikum im Bereich Kindergarten machen. Allerdings war dies aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen durch die Pandemie nicht möglich. Seitdem arbeitet sie in einem Aushilfsjob.

Für Kimi Wilczek stand nach seinem Abschluss als Klassenbester an der Realschule keine Ausbildung an. Gewechselt ist er an die Gesamtschule. Ein neues Schulumfeld, neue Klassenkameraden. „Abseits der Schule sieht man sich nicht. Das ist schon eine Einschränkung", sagt er. Nach seinem Abschluss will etwas im Bereich Wirtschaft machen.

Ebenfalls auf die Gesamtschule gewechselt ist Arnd Lichotka, Jahrgangsbester der Hans-Prinzhorn-Realschule. Da das erste Quartal an der Schule noch durch Präsenzunterricht geprägt war, hat er sich schon an die neue Schulumgebung gewöhnt. Allerdings sagt er vor allem im Bezug auf das Lernen auf Distanz: "Das ist schon eine Umstellung."

Das neue Lernen im Lockdown erfordere ein höheres Maß an Selbsständigkeit. Dies stelle für ihn zwar kein Problem dar, einen Effekt stellt er aber schon fest. „Es gibt schon Schüler, die deswegen abgerutscht sind“, so seine Erfahrung. Darüber, welche Auswirkungen Corona und die wirtschaftlichen Folgen auf seine Zukunft haben, macht er sich bisher weniger Sorgen: „Ich bin zuversichtlich, dass dies auch mit den gegenwärtigen Maßnahmen bis zu meinem Abschluss in dem Maße geregelt ist", erklärt der Schüler.

Jeanette Otto, die als Beraterin der Arbeitsagentur für Arbeit in Schulen wie der Hemeraner Europaschule unterwegs ist, sieht ebenfalls eine Benachteiligung der Schulabgänger in den Zeiten von Lockdown und Corona. „Möglichkeiten für die Beratung fallen weg oder sind auf Online-Wege umgestellt“, beschreibt sie die Situation. Hospitationen oder Praktika seien ebensowenig möglich. Orientierungstage an den Universitäten fallen weg, so dass meist nur die Information auf der Internetseite bleibt.

Allerdings verstecken sich innerhalb der Informationsflut des Internet viele Möglichkeiten, wie man sich auch über Videokanäle informieren und sogar den persönlichen Kontakt zu Beratern finden kann. „Die Arbeitsagentur, die IHK und viele Firmen haben ihre Internetauftritte auf die Situation angepasst“, sagt Jeanette Otto. Voraussetzung sei aber die Technik, die nicht überall gegeben sei. Zudem sei auch eine gewisse Unsicherheit bei den jungen Menschen vorhanden – zum Beispiel aufgrund des Datenschutzes. „Oft stellen sie sich die Frage: Was darf ich nutzen und worauf habe ich einen Anspruch?", schildert die Beraterin.

Speziell für Hemer sieht sie vor allem an der fehlenden Anbindung ein Problem. „Die Mobilität ist ein Problem – ohne Führerschein ist man eingeschränkt. Für eine Bahn-Anbindung muss man die Stadt verlassen", sagt Jeanette Otto.