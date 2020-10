Zur Welt gekommen, bevor der Notarzt da war

Eigentlich hatte Familie Bornfelder geplant, dass die Geburt ihres dritten Kindes ganz normal ablaufen sollte. Vor zwei Jahren war schon ihre Tochter gekommen, als das Paar gerade an der Klinik war. Das sollte nicht noch einmal passieren. Allerdings spielt das Schicksal manchmal nicht so mit. Der kleine Paul Michel kündigte sich doch sehr plötzlich an und kam am Donnerstagmorgen schließlich im eigenen Heim zur Welt. Erst im Anschluss erreichte der Notarzt das Haus.

Gegen 5 Uhr spürt Julia Bornfelder die ersten leichten Wehen. Sie denkt sich erst einmal nichts dabei, geht alles in Ruhe an. Ihr Mann Sajoscha überlegt sich, ob er nun zur Arbeit gehen soll oder sich aufgrund der zu erwartenden Geburt abmeldet. Er arbeitet als Krankenpfleger in einem Wuppertaler Krankenhaus. Bisher wirkt alles noch entspannt, der 33-Jährige entschließt sich aber doch dazu, auf Nummer sicher zu gehen und meldet sich für die Arbeit ab. Das Paar plant, ihre zwei Kinder in die Kita zu bringen und dann ins Krankenhaus zu fahren.

Zwei Stunden später sieht die Welt ganz anders aus. Julia Bornfelder ist sich nun sicher, dass das Baby bald das Licht der Welt erblicken wird. „Nach zwei Geburten weiß man, wann es soweit ist“, schildert die Mutter von mittlerweile drei Kindern. Erst überlegt das Paar, ins Krankenhaus nach Schwerte zu fahren. Dort sind auch die beiden anderen Kinder zur Welt gekommen. Dafür ist es zu spät. Vielleicht Iserlohn? Sajoscha Bornfelder ruft seine Eltern an, damit sie sich in der Zwischenzeit um die zwei- und fünfjährigen Kinder kümmern können.

Allerdings hält sich der kleine Paul Michel nicht an irgendwelche Zeitpläne. Er will raus. Etwa um 7.30 Uhr ruft Sajoscha Bornfelder den Notarzt. Nun ist klar, dass das Kind zu Hause geboren wird. „Ich habe kurz vorher noch mit einer Freundin geschrieben. Die hat sich dann gewundert, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe“, blickt Julia Bornfelder mit einem Schmunzeln zurück. Tatsächlich sind aber beide zu dem Zeitpunkt sehr nervös.

Eltern kennen Rettungsdienst durch die freiwillige Feuerwehr

Hastig aber routiniert sammelt Sajoscha die Decken im Wohnzimmer zusammen. „Da haben sich die Kinder schon gewundert“, beschreibt er die Situation. Auf dem Boden des Badezimmer soll es passieren. Mit der Hilfe ihres Mannes legt sich Julia Bornfelder auf den Rücken. Der Notarzt ist noch nicht da, Sajoscha Bornfelder muss handeln.

Der Notarzt hält den kleinen Pual Michel Bornfelder in der Hand. Das Baby ist zu Hause zur Welt gekommen. Foto: Privat

Insgesamt dauert es nur ein paar Minuten, bis die Eltern ihr Kind in den Armen halten können. Vorher sorgt Paul Michel aber doch noch für einen kurzen Schrecken. Die Nabelschnur hat sich um den Hals des Babys gelegt, er kommt mit einem blauen Gesicht auf die Welt. Behutsam wickelt der Vater die Nabelschnur ab und legt sein Kind auf den Bauch der Mutter. Ein Schrei ertönt. Aufatmen. Kaum eine Minute später steht der Notarzt vor der Tür.

Mit ihm ist auch der Rettungsdienst der freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Für das Paar ist es beruhigend, da sie auch bekannte Gesichter sehen. Beide sind in der freiwilligen Feuerwehr, Löschgruppe Becke. Sie seit zwölf Jahren, er seit elf. Man kennt sich. Schließlich schneidet der Notarzt die Nabelschnur durch und untersucht das Kind. Die Geburt ist überstanden. Kurz danach kommen die Großeltern von Paul Michel und holen die Kinder ab.

Einer der wenigen „echten Hemeraner“ in diesem Jahr

„Wir wollten eigentlich nicht zu Hause entbinden – und schon gar nicht alleine“, ist Julia Bornfelder erleichtert, dass alles gut geklappt hat. Geholfen hat dabei der berufliche Hintergrund der Eltern. Die Mutter ist Krankenschwester in der Hans-Prinzhorn-Klinik in Hemer und Fröndenberg. Der Vater ist Krankenpfleger in der Notaufnahme in Wuppertal und hat in der Ausbildung sowohl aus theoretischer als auch aus praktischer Sicht die Geburt von Kindern begleitet. „Es war auch von Vorteil, dass ich durch meine Arbeit weiß, wie ich in Notfällen strukturiert arbeite. Es wäre anders gelaufen, wenn ich in Panik geraten wäre“, erklärt Sajoscha Bornfelder.

Zudem haben sie Erfahrung durch ihre ersten beiden Kinder. Beim ersten Kind verlief die Geburt „wie im Lehrbuch“ mit einem zwölfstündigen Aufenthalt in der Klinik, das zweite kam fast „an der Schwelle des Krankenhauses“ auf die Welt. Ihr drittes Kind ist nun ein „echter Hemeraner“, was seit der Schließung der Geburtsstation der Paracelsus-Klinik im Jahr 2012 immer seltener wird.

Drei weitere Hemeraner haben in diesem Jahr in ihrer Heimatstadt das Licht der Welt erblickt. In diesen Fällen war es jeweils aber, so die Angaben der Stadt, eine geplante Hausgeburt.