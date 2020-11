Zusätzliche Sprechstunden der Ärzte bei Infekten

Hemer. Neben der flächendeckenden Versorgung von Infekt-Patienten an Werktagen werden ausgewählte Arztpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe an Samstagen zusätzliche Infekt-Sprechstunden anbieten. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr können sich dort Patienten mit Infektionen der oberen Atemwege, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen etc. nach telefonischer Anmeldung vorstellen. „Dieser Service der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte wird nach Bedarf und lokalem Infektionsgeschehen angepasst, das heißt, nicht überall und an jedem Samstag bieten Praxen die Infekt-Sprechstunden an“, teilt die Vereinigung mit. In unserer Region ist am Samstag, 14. November, die Praxis Sven Naujoks, Körnerstr. 30 in 58706 Menden, zu erreichen. Anmeldungen sind unter 02373/7573460 erforderlich.