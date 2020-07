Zusammenhalt und Wir-Gefühl weiter stärken

Hemer. Im vergangenen Jahr wurde der Heimat-Preis erstmalig in Hemer vergeben, nun gibt es eine zweite Chance. „Nach dem großen Erfolg mit einer Beteiligung von über 20 Vereinen hat sich der Rat der Stadt Hemer entschieden, auch in diesem Jahr einen Preis in Höhe von 5000 Euro auszuloben“, so Bürgermeister Michael Heilmann.

Aufgrund der Corona-Krise, den damit einhergehenden Problemen für Vereine und Organisationen, der Absage und Verschiebung von Veranstaltungen und einem veränderten Vereinsleben werden in diesem Jahr folgende Preiskriterien festgelegt: Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Hemer und den Stadtteilen, Vernetzung der Bürger, Stärkung eines „Wir-Gefühls“ und der Gemeinschaft. Die insgesamt 5000 Euro werden gestaffelt mit 2500 Euro für den ersten, 1500 Euro für den zweiten und 1000 Euro für den dritten Preis vergeben. Der Ehrenamtspreis wird an Einzelpersonen oder Gruppen sowie Betriebe, Vereine, Initiativen, Nachbarschaften oder andere Organisationen vergeben, in denen ehrenamtlich gearbeitet wird.

Bewerbungen bis zum1. Oktober möglich

Bewerbungen und Vorschläge können mit Hilfe des Bewerbungsbogens bis zum 1. Oktober eingereicht werden. Dieser kann per Email oder per Post an das Büro für ehrenamtliches Engagement (Laura Döring, l.doering@hemer.de, 02372/551237) gesandt werden. Über die Verleihung entscheidet der Kulturausschuss als Jury.