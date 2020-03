Zusammenstoß auf dem Radweg

Hemer. Bei einem Zusammenstoß zweier Radler ist ein Hemeraner leicht verletzt worden. Ein 19-jähriger Mendener befuhr den Radweg von Menden in Fahrtrichtung Iserlohn. Der Mendener beabsichtigte nach links auf das Grundstück des dortigen Gartencenters zu fahren. Der 55-jähriger Hemeraner wollte den Mendener aufgrund seiner geringeren Geschwindigkeit links überholen. Dabei kam zum Zusammenstoß beider Radfahrer.

Sachschaden entstand am Samstag bei zwei Parkplatzunfällen am Real-Markt in der Becke. In einem Fall hatte ein Autofahrer die Handbremse vergessen anzuziehen. Bei einem Auffahrunfall auf der Mendener Straße entstand ein Schaden von 2500 Euro.