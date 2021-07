Zusatztermine für Sperrmüll aus gefluteten Kellern in Hemer

Hemer. Stadt, Lobbe und SIH stellen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet Container auf.

Die Stadt richtet voraussichtlich ab dem heutigen Samstag zusammen mit dem Entsorger Lobbe und dem SIH kurzfristig mehrere Containerstandorte sowie Sonderabfuhren im Stadtgebiet ein. Weiterhin soll es am Samstag, 24. Juli, weitere Sonderabfuhren in den Revieren geben. Auch der SIH soll am Montag weitere Sperrgut-Abfuhren anbieten.

„Wenn nach den Überflutungen durch das Unwetter „Bernd“ die Keller und Wohnungen wieder leergepumpt sind, geht es für die betroffenen Bewohner an das große Aufräumen“, schreibt die Stadt. Dabei stelle sich vor allem die Frage, wohin es mit den nicht mehr brauchbaren Möbeln und Einrichtungsgegenständen gehen soll. „Zunächst einmal darf das Sperrgut ab sofort an der Straße platziert werden. In Kooperation mit dem heimischen Entsorger Lobbe werden voraussichtlich ab dem heutigen Samstag zusätzliche Containerstandorte an neuralgischen Punkten im Stadtgebiet eingerichtet“, so die Stadt weiter.

Sperrgut von Elektro-Geräten (Kühlschränke, Waschmaschinen, etc.) sollte so gut wie möglich getrennt werden, teilt die Stadt mit. Im Einzelnen werden die Container an folgenden Stellen aufgestellt: Felsenmeerparkplatz und Hönnetalstraße für den Stadtteil Sundwig, der Wanderparkplatz Dorfgemeinschaftshaus Ispei und die Straße Stephanopel auf Höhe der Hausnummer 112 in Stephanopel, der Parkplatz der Gemeindehalle und die Haßbergstraße in Ihmert, der Parkplatz Ostenschlahstraße/Urbecker Straße im Hemeraner Zentrum, der Parkplatz Freibad an der Teichstraße, für die Becke gibt es Standorte am Schulhof der Oesetalsschule, und der Bodelschwinghstraße. Ab der kommenden Woche werden die vier im Abfallkalender der Stadt aufgeführten Reviere durch die Firma Lobbe abgefahren. Eine Sonderabfuhr durch die Firma Lobbe in den übrigen Revieren wird am Samstag, 24. Juli, stattfinden. Die Stadt Hemer bittet die Bürgerinnen und Bürger, das Online-Formular unter www.hemer.de zur Anmeldung für Sperrgut-Abfuhren zu nutzen. Zur Unterstützung wird auch der SIH ab Montag, 19. Juli, zusätzliche Sperrgut-Abfuhren in den Stadtteilen Ihmert, Sundwig, Stephanopel, Westig und der Becke vornehmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer