Zuschussbedarf des Sauerlandparks unter einer Millionen Euro

Hemer. Die Sauerlandpark GmbH schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Verlust ab. Dieser fällt trotz Corona geringer aus als in den Vorjahren.

Auf dem Papier wirkt es wie ein Wunder. Im Coronajahr 2020 mit weniger Einnahmen durch Veranstaltungen und Eintrittsgeldern ist der Zuschussbedarf der Stadt an den Sauerlandpark geringer als im Vorjahr. Auch der Abbau der Kapitalrücklage ist nicht so hoch wie noch in der Bilanz von 2019. Grund dafür sind die Coronahilfen des Bundes. Die sorgen dafür, dass das Ergebnis nur geringfügig vom Planwert abweicht.

Mit dem ausgefallenen Konzertwochenende im Jahr 2020 und weiteren Absagen hätte der Verlust rund 200.000 Euro höher sein müssen. Ausgeglichen wurde dies von den sogenannten Dezemberhilfen des Bundes. Der Zuschussbedarf, der sich über die Jahre etwa bei rund einer Millionen Euro eingependelt hat, bleibt aber auch in der Jahresbilanz von 2020 bestehen.

GmbH soll Zuschussbedarf so gering wie möglich halten

Rund 933.000 Euro werden von der Stadt ausgeglichen. Die Kapitalrücklage der Sauerlandpark GmbH sinkt von rund 5,5 Millionen Euro auf 4,85 Millionen Euro. In der Bilanz von 2019 lag der Verlustausgleich vom städtischen Haushalt bei 1,057 Millionen Euro, die Kapitalrücklage schrumpfte von 6,58 Millionen Euro auf 5,5 Millionen Euro.

Der Jahresfehlbetrag, der von der Kapitalrücklage und dem Zuschuss der Stadt ausgeglichen wird, lag 2019 bei rund 2,3 Millionen Euro. Der Jahresfehlbetrag für 2020 liegt bei 2,2 Millionen Euro.

„Es ist Ziel der GmbH, den Zuschussbedarf so gering wie möglich zu halten“, erklärt auf Nachfrage Kämmerer Sven Frohwein. Ohne einen Zuschuss von jährlich rund einer Millionen Euro sei der Betrieb des Sauerlandparks „unrealistisch“. „Im Moment geht es nicht anders“, so Frohwein.

Ebenso verzeichnet der Park 2020 einen starken Rückgang der Besucherzahlen. An 70 Tagen waren die Tore geschlossen. Rund 150.000 Gäste besuchten den Park, in „normalen“ Jahren kommen etwa 200.00. Ziel der Gesellschaft sei es auch, die Besucherzahlen auf 250.000 zu erhöhen.

Kämmerer Sven Frohwein sieht aber auch im Moment ein höheres Hygienebewusstsein und Schutzbedürfnis bei den Bürgern durch die Corona-Krise. „Wir hoffen, dass dies nicht zu einer Veränderung des Nutzungsverhaltens führt“, sagt er. Die Monate im Lockdown könnten dazu führen, dass die Leute weniger Angebote von Veranstaltungen nutzen. „Ich denke aber, es geht bergauf. Die Menschen kommen“, verweist Frohwein auf vergangene Konzerte nach dem Lockdown.

Der Hauptausschuss hat am Dienstag einstimmig und ohne große Diskussionen die Empfehlung an den Rat weitergegeben, der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen und den Verlustausgleich durch die Stadt zu gewähren. SPD-Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Klein sagte dazu: „Der Jahresfehlbetrag ist viel zu hoch. Wir müssen da runter – irgendwie.“

Auch bei den Stadtwerken Hemer hat der Ausschuss eine Entlastung der Geschäftsführerin als Empfehlung an den Rat weitergegeben. Die Stadtwerke schließen das Jahr 2020 mit einer Bilanz von 26.575.673,30 ab. Der Jahresüberschuss der Gewinn und Verlustrechnung beträgt 436.809,78 Euro. Der Gewinn wird an die Gesellschafter ausgeschüttet. 386.832,38 Euro brutto (284.805,34 Euro netto) gehen davon an die Stadt.

SIH hat nicht alle geforderten Leistungen ausgeführt

Auch der Stadtbetrieb Iserlohn Hemer (SIH) erzielte einen Überschuss in Höhe von 633.411,48 Euro und eine Bilanzsumme von 13.201.702,57 Euro. „Wie kommt dieser hohe Überschuss zustande?“, fragte FDP-Fraktionsvorsitzender Arne-Hermann Stopsack. Wie es Bürgermeister Christian Schweitzer in seiner Antwort sagte, habe der Überschuss wenig mit einer wirtschaftlicheren Handhabe des SIH zu tun. „Es ist nicht gelungen, alle Leistungen zu erbringen“, sagte der Bürgermeister. Der SIH hat also Aufträge von den Städten erhalten, die er nicht ausgeführt hat. „Die Qualität der Leistungen entspricht nicht dem, was wir uns wünschen“, erklärte der BM weiter. Der Überschuss wird an die Städte zurückgezahlt.

