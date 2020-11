Zuweisungen in Höhe von rund 7,5 Millionen

Hemer. Die Felsenmeerstadt kann für den nächsten Haushalt mit knapp 7,5 Millionen Euro an Zuweisungen vom Land kalkulieren. Das geht aus einer Pressemitteilung der FDP-Fraktion hervor, deren Vorsitzender Arne-Hermann Stopsack die Zahlen in Erfahrung gebracht hat.

Demnach kann die Stadt auf Schlüsselzuweisungen von 4.070.708 Euro, einer Aufwands- und Unterhaltungspauschale von 271.690,91 Euro und die allgemeine Unterhaltungspauschale von 1.875.562,74 Euro zurückgreifen. Hinzu kommen noch die Schul- und Bildungspauschale mit 1.083.111 Euro sowie die Sportpauschale in Höhe von 110.596 Euro. Somit ergeben sich Gesamtzuweisungen in Höhe von 7.411.668,65 Euro aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Das sind 397.004,88 Euro weniger als noch 2020. Dieses erklärt Stopsack folgendermaßen: „Das resultiert daher, dass die normierte Steuerkraft in Hemer von 2020 auf 2021 erheblich gestiegen ist. Hemer liegt dabei mit einem Zuwachs von gut 3 Prozent an der Spitze im Märkischen Kreis, wo im Durchschnitt die normierte Steuerkraft um 2,5 Prozent abgenommen hat“. Somit steige in der Summe die Zuweisung an die Städte im Märkischen Kreis an, nur in Hemer nicht. Stopsack sieht das als ein Zeichen für eine (noch) robuste Wirtschaftsentwicklung vor Ort. Insgesamt fließen fast 165 Millionen Euro in die Kassen der Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis. Für die Zukunft erwartet Arne Hermann Stopsack erhebliche Belastungen und Einschränkungen. „Die wirklich schweren Jahre kommen aber noch, wenn sich die dauerhaften wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Pandemie in sinkenden Steuereinnahmen bemerkbar machen“.