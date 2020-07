Corona Zwei Corona-Fälle in Felsenmeerstadt

Hemer. Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Hemer auf zwei gesunken. Elf Kontaktpersonen befinden sich noch in häuslicher Quarantäne. Als Bilanz vom Wochenende meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises acht labor-technisch nachgewiesene Neuinfektionen. Sie verteilen sich auf Altena (1), Hemer (1), Kierspe (1) Menden (1), Schalksmühle (2), und Werdohl (2). Demgegenüber stehen vier Personen, die das Virus überstanden haben und aus der Quarantäne entlassen werden konnten, (Hemer 3, Meinerzhagen 1). Insgesamt sind derzeit 19 Männer und Frauen am Coronavirus erkrankt. Mit ihnen stehen auch 71 Kontaktpersonen im Märkischen Kreis unter Quarantäne.

Am Wochenende haben die Gesundheitsdienstes des Märkischen Kreises Abstriche in einem Altenheim in Menden genommen, nachdem sich eine Pflegekraft mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Die Ergebnisse stehen noch aus.