Hemer. Die Polizei meldet zwei Einbrüche am Montagmorgen. Unbekannte Täter sind zwischen 6.40 und 21.30 Uhr in eine Wohnung „Am Lusebrink“ eingebrochen. Sie stahlen einen Pullover und einen Schlüssel. Zudem entstand Sachschaden. Am gleichen Tag meldete eine Zeugin gegen 9.15 Uhr zwei Verdächtige am Nelkenweg. Die beiden unbekannten Jugendlichen schleppten gerade zwei Stühle der Ballettschule am Sauerlandpark davon. Eine Fahndung nach den beiden verlief ergebnislos. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Wache Hemer unter 02372/90990 entgegen.