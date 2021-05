Zwei Einsätze in Hemer wegen Sturmtief „Eugen“

Hemer. Die Einsatzkräfte haben sich um Baumschäden in Deilinghofen gekümmert. Zudem gab es einen Arbeitsunfall im Industriegebiet Eisenbahnschleife.

Zwei Einsätze meldet die Feuerwehr am Dienstag im Zusammenhang mit dem Sturmtief „Eugen“, für das Böen mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h angesagt waren. Um 14.25 Uhr rief ein Postbote die Einsatzkräfte zum Nieringser Weg nach Deilinghofen, weil ein Baum auf der Fahrbahn lag. Die Hauptwache rückte mit dem Rüstwagen aus. Als die Kräfte in Deilinghofen eintrafen, waren die Fahrer zweier Langholztransporter bereits dabei, den umgestürzten Baum zu zerlegen. Die Feuerwehr unterstütze dabei und konnte nach kurzer Zeit wieder einrücken.

Um 15.17 Uhr wurde der Rüstwagen erneut nach Deilinghofen alarmiert. An der Hönnetalstraße, kurz vor dem Viadukt, drohte ein Ast aus etwa fünf Metern Höhe auf die Fahrbahn zu stürzen. Die Besatzung des Rüstwagens forderte daher die Drehleiter nach. Kollegen der Feuerwehr Menden, die mit Ihrer Drehleiter gerade im Hönnetal unterwegs waren, hörten dies über Funk und kamen zur Hilfe. Aus dem Korb der Drehleiter heraus wurde der Ast entfernt und die Gefahr beseitigt. Die Hönnetalstraße musste für gut 45 Minuten voll gesperrt werden.

Um 11.33 Uhr musste die Feuerwehr zuvor schon in das Industriegebiet Eisenbahnschleife ausrücken. In einem Betrieb war einem Mitarbeiter ein rund 1100 kg schweres Maschinenteil auf den Fuß gestürzt und verletzte den 21-jährigen dabei schwer. Er musste mit dem Rettungshubschrauber Christoph 8 nach Bochum geflogen werden. Das Amt für Arbeitssicherheit sowie die Polizei untersuchen nun den Grund für den Unfall. Außerdem musste die Feuerwehr Hemer zu einer Ölspur am Grafschaftsweg und zu einer Türöffnung an der Breddestraße ausrücken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer