Zwei Geldautomaten in die Luft gesprengt

Auch für Polizei und Feuerwehr war 2020 ein anstrengendes Jahr.

Hemer. Von Großbränden bleibt die Stadt 2020 verschont, doch bei Bränden und Unfällen gibt es mehrere Verletzte. In Erinnerung bleiben vor allem zwei Sprengstoffanschläge, bei denen die Sparkassen-SB-Center in der Becke und Ihmert zerstört werden. Doch der Reihe nach...Sturmtief „Sabine“ fegt am 9. Februar durch die Stadt, fällt Bäume und deckt ein Hausdach ab. Bei einem Tauchunfall an der Sorpe kommt am 13. Februar ein 76-jähriger Hemeraner ums Leben.

Durchschnittlich drei Mal in der Woche werden in Nordrhein-Westfalen Geldautomaten geknackt, jetzt ist wieder Hemer dran. In der Nacht zum 25. Februar sprengen Einbrecher den Sparkassen-Geldautomaten im Real-Markt und lösen einen Brand aus. Nur sechs Tage später fliegt der Geldautomat der Sparkasse in Ihmert in die Luft. Polizeifahndungen auch mit Hubschrauber bleiben ohne Erfolg. Beide SB-Center werden nach den Zerstörungen nicht wieder eröffnet, für die Bürger ergeben sich für die Bankgeschäfte weite Wege. Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen ist in Nordrhein-Westfalen auf einen Rekordstand gestiegen. Nach 104 Attacken im gesamten Vorjahr waren es in 2020 bereits 175 Taten.Der Westiger Bombenbastler muss sich vor Gericht verantworten. Der 45-Jährige hatte Explosivstoffe in einer Gartenhütte gelagert und damit experimentiert.

Ein Teil davon war 2019 explodiert und hatte einen Großeinsatz von Feuerwehr und Landeskriminalamt ausgelöst. Die Chemikalien konnten nur durch kontrollierte Sprengungen vor Ort entschärft werden. Das Landgericht verurteilt den Iserlohner am 20. März zu einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung.Am 26. März steht ein großes Gartenhaus unter dem Asenberg in Flammen. Die Feuerwehr kann ein Übergreifen des Feuers auf den Wald verhindern.

Ein tragischer Unfall erschüttert die Stadt. Am 17. April gerät ein Lastwagen auf einem Steinbruchgelände an der Edelburg ins Rollen. Ein fünfjähriger Junge wird überfahren, stirbt wenig später im Krankenhaus. Der Vater und der siebenjährige Bruder erleiden beim Versuch, den Lkw zu stoppen, schwere Verletzungen.

Die Spalten und Höhlen im Felsenmeer sind nicht nur für Menschen gefährlich. Am 28. Mai rutscht die Hündin Emma in eine Felsspalte. Der Feuerwehr gelingt die Rettung.

Die Feuerwehr muss am 29. Mai zu einem ABC-Einsatz zum Drahtwerk Lötters ausrücken. Schwefelsäure war aus einem Behälter ausgelaufen. Am 1. Juni werden zwei junge Menschen lebensgefährlich verletzt, weil ein 18-Jähriger Spiritus in einen Feuerkorb geschüttet hat. Die 19-jährigen Brandopfer kommen in Spezialkliniken.

Ein Rettungshubschrauber kommt auch bei einem Verkehrsunfall am 11. Juni zum Einsatz, nachdem ein 16-jähriger Radfahrer von einem Linienbus erfasst wurde.

Durch Messerstiche wird ein 20-Jähriger am 12. Juli schwer verletzt. Auf der Straße Am Iserbach hatte es einen Streit gegeben. Eine Mordkommission ermittelt, zu einer Festnahme kommt es jedoch nicht.

Wegen des Besitzes und der Weitergabe kinderpornographischer Bilder verurteilt das Amtsgericht einen 47-jährigen Hemeraner zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten.

Die Feuerwehr muss am 17. September zu einem Wohnungsbrand an der Kantstraße ausrücken. Ein Fettbrand zerstört eine Küche. Auch am 29. September wird eine Küche durch Feuer zerstört, diesmal in einem Anbau eines Einfamilienhauses am Oberlinweg. Einen Tag später steht ein Elektroauto an der Westendorfstraße in Flammen. Das Feuer beschädigt auch ein Wohnhaus. Einen weiteren Küchenbrand verzeichnet die Wehr am 9. November Im Keunenborn.

Ein „latent gefährlicher Stoff“ beschäftigt am 3. November die Hemeraner Feuerwehr, das Sundwiger Messingwerk und Entsorgungsfachleute über Stunden. Explosionsgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Spezialisten gelingt die Entsorgung.

Es gibt auch gute Nachrichten für die Retter. Im zweiten Anlauf beschließt der Rat eine erhöhte Aufwandsentschädigungen der „ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr“.

Laut der neuen Satzung erhalten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr nun pro Einsatz eine bessere Entschädigung. Dadurch soll das Ehrenamt gefördert werden. Zwei neue Löschfahrzeuge können in Betrieb genommen werden.