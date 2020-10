Zwei Mal von der Polizei aufgegriffen

Hemer. Ein Einbrecher und Fahrraddieb hat am Freitagmorgen mehrfach sein Unwesen getrieben und wurde gleich zweimal von der Polizei aufgegriffen. Die Polizei geht davon aus, dass er sein Tagewerk zwischen 0.30 und 1 Uhr begann. Zu diesem Zeitpunkt öffnete jemand gewaltsam einen Ford Ka, der am Rand des Droste-Hülshoff-Weges parkte. Danach nahm er einen Regenschirm, diverse Mund-Nasen-Schutzmasken und einen Garagentor-Handsender an sich. Damit öffnete der Dieb eine Garage und stahl von dort diverse Werkzeuge und Werkzeugmaschinen.

Kurz nach 7 Uhr bemerkte ein Hauseigentümer am Mühlenweg einen Mann auf dem Grundstück seines Mehrfamilienhauses. Der Fremde machte sich laut Polizei an den Überwachungskameras zu schaffen und nahm eines der Geräte an sich. Damit ging er in Richtung Duloh davon. Polizeibeamte entdeckten die beschriebene Person am Droste-Hülshoff-Weg. Der 26-Jährige hatte nicht nur Cannabis dabei, sondern auch einen Garagentor-Handsender und Werkzeuge. Er konnte sich nicht ausweisen und wurde zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 26-Jährige wieder frei gelassen. Prompt stahl er an der Balver Straße zwei Fahrräder und wurde erneut aufgegriffen.